東京ミッドタウンは3月13日～4月12日、春の到来を祝うイベント「MIDTOWN BLOSSOM 2026」を開催する。

MIDTOWN BLOSSOM 2026(ミッドタウン ブロッサム)会場イメージ

ミッドタウン・ガーデンには、ライトアップされた桜を眺めながら、夕方以降も楽しめる期間限定の屋外ラウンジ「ROKU MIDTOWN BLOSSOM LOUNGE」が登場する。

ラウンジでは、サントリーのクラフトジン「ROKU」を用いたザ・リッツ・カールトン東京考案のカクテルや、桜・柚子・山椒・山葵・味噌など和素材を取り入れた限定フードを販売。ドリンクは、桜デザインのカップとスリーブ(ホットのみ)をつけて提供する。

MIDTOWN BLOSSOM 2026(ミッドタウン ブロッサム)提供フードの一例

ROKU〈六〉 MIDTOWN BLOSSOM LOUNGE限定デザインカップ

今春にザ・リッツ・カールトン東京にオープン予定のニナ・メタイエ氏が監修したスイーツも提供する。

今年は予約制(有料)の特別席「ブロッサムシート」も新設。予約者には、特典としてドリンクとスイーツのスペシャルセットを用意する。

ブロッサムシート イメージ

夜間はライトアップされた桜を楽しめる。ラウンジ内には寒さ対策としてブランケットを用意するほか、ヒーターも設置。ガーデン入口には、桜の開花状況にあわせて表示が変化する「〇分咲き看板」や、ウグイスの鳴き声が響く横断歩道などの遊び心あふれるオブジェを設置する。

芝生広場横には、ドレスデザイナー・美術作家の小泉智貴氏によるインスタレーションを展示する。

ガレリアでは春の雑貨が並ぶ「ブロッサムマルシェ」も実施する。