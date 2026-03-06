スターバックスは、カフェベーカリー「スターバックス リザーブ カフェ」の2号店を東京ソラマチの30階に3月10日にオープンします。地上約150mと日本一高いスターバックスではどんな体験ができるのか、オープンに先駆けて行われた内覧会に参加し、ひと足先にその魅力に浸ってきました。

3月10日にオープンする「スターバックス リザーブ カフェ東京スカイツリータウン30F店」

カフェベーカリー「スターバックス リザーブ カフェ」とは？

「スターバックス リザーブ カフェ」は、日常の少し上質な大人のご褒美を体験コンセプトに、エスプレッソを使ったビバレッジと、イタリアのクロワッサン「コルネッティ」でコーヒーの楽しさを広げるカフェベーカリーとして2025年9月に1号店となる「新宿マルイ本館2階店」をオープンしました。

「スターバックス リザーブ カフェ」で提供されるのは、コーヒーの個性豊かな味わいをダイレクトに楽しむブリュード コーヒー、心彩る華やかなクリエイション ラテ、気持ちやわらぐ優しいトリート コーヒー、デザートのようにとっておきのコーヒーを味わうドルチェ コーヒーなどのビバレッジや、イタリアンベーカリー「プリンチ」のコルネッティやドルチェがラインアップし、ここでしか楽しめない特別感のある商品が並びます。

また、自由にビバレッジのアレンジを楽しめるコーヒーディスカバリーカウンターが設置されているのも「スターバックス リザーブ カフェ」の魅力の一つ。カカオニブ、黒糖、ミントパウダー、シナモン、アガベシロップのほか、春限定のサクラ ブルーミング パウダーの6種類から無料で自分好みにアレンジすることが可能です。

フードは冷蔵商品以外、購入したいものを自身で取るセルフピックスタイルを採用。コルネッティだけでも常時5種類は並ぶようなので、迷いながら選ぶ時間も楽しめますよ。

地上約150mからの景色とともにコーヒーを楽しむ特別な空間

地上約150mに位置する「東京スカイツリータウン30F店」からは、晴れた日には東京スカイツリーや東京都心はもちろん、関東平野、そして富士山までを望むことができます。内覧会の日は快晴ということもあり、青空をバックに東京スカイツリーのてっぺんや富士山まで見れました。

開放的な店内には全80席を用意。クイックに利用できるカウンター席、眺望が楽しめるテーブル席、そしてゆっくりカフェ体験が楽しめる奥のラウンジ席の3つのゾーンで構成され、その日の利用ニーズに合わせて、好みの客席を選ぶことができます。

カウンター席

ラウンジ席

眺望が楽しめるテーブル席

店舗のデザインは、ミラノのバールと日本の喫茶店文化を掛け合わせた「Milanese Kissaten（ミラネーゼ キッサテン）」をコンセプトとしており、モダンでありながら居心地の良い空間となっていました。

春限定の「ディップスタイル」を体験

左：『コルネッティ サクラ』(持ち帰り 481円、店内利用 490円)、『クラシック ダブル トール ラテ』(Hot/Iced、持ち帰り 746円、店内利用 760円)

「スターバックス リザーブ カフェ」のお楽しみといえば、『クラシック ダブル トール ラテ』にシナモンなど好みのコンディメントを加え、コルネッティをディップする「ディップスタイル」体験。今春は、発酵バターの香ばしさが広がるサクサクの生地に、カスタードクリームと桜エキス、桜パウダー、塩を合わせたやさしい味わいの桜クリームを絞り込んだ期間限定の『コルネッティ サクラ』で、「サクラ ディップ」体験を楽しめます。

ひと口目には『クラシック ダブル トール ラテ』の味わいを楽しみ、2口目には『コルネッティ サクラ』の桜のやさしい風味を感じ、3口目に『クラシック ダブル トール ラテ』に春限定のコンディメント「サクラ ブルーミング パウダー」を一振りしてから『コルネッティ サクラ』をディップして、両者が織りなす春らしい味わいを楽しむのがおすすめです。

大きな窓からは隅田川も見えるので、桜シーズンになれば地上約150mからならではのお花見もできそう。隅田川のお花見前の待ち合わせや春のお出かけ先として、ぜひ一度日本一高いスターバックスに足を運んでみてくださいね。