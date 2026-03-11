ファミリーマートは3月9日、経済産業省と日本健康会議が主催する健康経営優良法人認定制度にて、「健康経営優良法人2026(通称:ホワイト500)」に、認定されたことを発表した。

健康課題に即した取り組みを実施

今回の認定では、社員のみならず加盟店(個人事業主)の健康課題に寄り添った「相談窓口」、「健康診断の補助」や「健康に関する情報提供」等、実効性の高い取り組みが評価された。

同社では、健康憲章を制定し、社員が健康になることで、関わるみんなの健康への貢献を目指し健康経営を推進している。健康課題は一人ひとり異なるが、食事、運動等の健康な生活習慣の定着が重要となる。2025年度は、健康課題について健康白書にとりまとめ、改めて健康課題を確認し、新たな取り組みをすすめている。

スキマ時間を活用した「ファミマ体操」

同社は、2026年9月に創立45周年を迎える。継続して取り組んできた5つのキ―ワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしている。今回「働きたい」を目指した取り組みの一環として、社員や店舗勤務者向けの「ファミマ体操」を開発した。

健康な生活習慣の定着には、日々の業務に組み込める「短時間かつ継続的」な運動が不可欠。店舗勤務者は品出しの前に、外勤職は運転前に、スタッフはコピー待ちの時間等、わずか「10秒」で完結するオリジナル体操を開発した。

ポイント1.専門家による監修と高い権威性

労災防止の専門家である松平 浩先生(元東京大学医学部付属病院22世紀医療センター特任教授)および、Well Bodyの監修により、医学的知見に基づいた設計を行っている。

ポイント2.職種別の最適化

具体的な業務シーンに合わせ「店舗編」「SV編」「スタッフ編」といった、職種別に動作を設定している。

ポイント3.独自の楽曲設計

ファミリーマートの「F」を表現したポーズを取り入れるほか、音源には同社の音商標の「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のメロディを使用することで、動作の継続を促す工夫を施している。

ファミマ体操

ファミペイ「健康クーポン」を配信

食生活の改善をサポートするために管理栄養士が推奨するPB商品の組み合わせで希望する社員向けに「健康クーポン」をファミペイアプリにて配信している。

2026年度より、健康マネジメント力の向上、健康行動の定着に向けて、これまでの不定期配信から「年4回(四半期ごと)」の定期開催へと運用を強化し、今後も、商品やターゲットを変更しながら社員の食生活改善を計画的にサポートする。

これまでの配信クーポン一例

国や自治体から、健康増進に積極的に取り組む企業として認定

社員の健康増進のためにスポーツ活動の促進に積極的に取り組む企業として、2026年1月スポーツ庁「スポーツエールカンパニー2026」ブロンズ認定(5回以上認定)を取得、2025年12月東京都より「令和7年度 東京都スポーツ推進企業」の認定(2022年から連続認定)を受けた。

「今回の認定を受け、今後もより一層職場環境の整備と健康増進に取り組み、ファミリーマートに関わるすべての皆さまの健康と幸せな未来に貢献できるよう邁進してまいります」(同社)