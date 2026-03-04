ファミリーマートは3月13日、「hana by hince」の新商品を全国のファミリーマートで順次発売する。

hana by hince

同社限定のメイクアップブランドhana by hinceは、「hince」の品質はそのままに、コンビニエンスストアならではの手軽さで試せるよう、手に取りやすい低価格帯・持ち運びやすいミニサイズで展開している。ベースメイクからポイントメイクまで、毎日のメイクアップが楽しくなるラインアップを揃えた。2026年3月でブランド立ち上げから1周年を迎える。

今回、ブランド初のアイブロウペンシル「スキニーフィットアイブロウ」(880円)が登場する。これにより、ブランドのアイテムでフルメイクが可能となった。極細芯・エッジ形状で毛流れや眉尻は繊細に、隙間は手早く自然に埋められて自眉のような仕上がりを叶えるアイブロウペンシル。カラーは、どのような髪色にもマッチする「01ライトブラウン」「02ミディアムブラウン」「03アッシュグレー」の3色を展開する。

さらに、「ウォーターグラスティント」(990円)には、春メイクにもぴったりのトレンドカラー「07ピオニー」「08カシス」「09モカ」の3色を追加する。ガラス玉のような水分光膜ティント。オイルが唇を包み込み透明感あふれるツヤを演出する。軽やかにフィットしてべたつかず、ひと塗りで透明感あふれるグロウが長時間続く仕上がり。ピオニーはソフトなペタルピンク、カシスはヴィンテージなモーヴピンク、モカは温かみのあるモカベージュ。