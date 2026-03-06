ファミリーマートはこのほど、「コンビニエンスウェア」から、新商品「リラックスショーツ」(990円)と「ブラウェア」(2,290円)の新色を発売した。

コンビニエンスウェアは、ファッションデザイナーの落合宏理氏との共同開発のもと、「いい素材、いい技術、いいデザイン。」のコンセプトを掲げ、展開している同社オリジナルのアパレルブランド。

3月8日の「国際女性デー」に向けて、女性の毎日をサポートするアイテムとして、「ブラウェア」の新色を展開するほか、関東地方限定で締め付けを軽減した軽やかな履き心地の「リラックスショーツ」を展開している。

リラックスショーツの身生地には、竹から抽出した天然由来のセルロースを原料とする「バンブーレーヨン」を採用した。竹は成長が早く少ない水で育つ環境に優しい素材であるとともに、柔らかくなめらかな肌触りと上品な光沢感を兼ね備えていることが特長。また、デリケートなクロッチ部分にはオーガニックコットンを使用し、肌への優しさを追求した。さらに、脇の縫い目をなくして肌ストレスを軽減し、股上の深い設計ながら締め付けの少ない自然なフィット感を実現。心身ともにリラックスして着用できる。サイズはMとLで、カラーは「くろ」。関東地方(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県(一部)、山梨県、長野県、静岡県(一部))で発売している。

"下着でありながら、服としても着られる"ことをコンセプトに独自開発の仕様で快適さを追求したデザインのブラウェアは、昨年より販売し累計販売数は約13万枚と好評のアイテム。今回、新色「アーモンド・バイオレット」が登場した。

一体型になったカップ付きブラで、バスト肌側に縫い目がなく、滑らかな肌あたりが特徴。表生地と裏地の配色にもこだわり、インナーとしても、ファッションアイテムとしても活躍する。サイズはMとL。全国で販売している。

社員のウェルビーイング向上を推進

「ライフデザイン」とは、就職・結婚・育児・介護・資産形成といった将来のライフイベントに対し、個人の価値観に基づいた主体的な選択を行うこと。昨今、キャリアの長期化や家族観の多様化が進む中、企業には福利厚生を超えた、社員の「ライフデザイン力」を高める支援が求められている。

そうした社会的背景から、同社は、社員がキャリアとライフを両立し能力を最大限発揮できる職場環境づくりを目指し、伊藤忠商事が主導する、企業の枠を超えて社会への価値実装と新規事業創出を目指す「共創プラットフォーム」である連携プロジェクト「Life Design Junction!」へ参画する。

今後は、パナソニック、三菱UFJ銀行、ユニ・チャームなどの参画企業や有識者と共に、勉強会や情報交換会を通じて知見を深め、社員のエンゲージメント向上と企業価値向上の好循環を目指す。