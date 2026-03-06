ファミリーマートは3月10日、ファミマの中華まんから「炭火焼きとりまん」(220円)を全国のファミリーマートで発売する。

炭火香るごろごろとした肉感の中華まんが登場する。中具は、同社の中華まんの中では大きめのサイズにカットした焼きとりを入れ、満足感のある仕立てに。焼きとりは実際に炭火焼きで仕上げることで、炭火焼きならではの本格的な香ばしさを味わうことができる。生地は、 ほどよい弾力とふんわりとした口どけのよい"ふわもち生地"で、一つ一つ手包みで仕上げた。