電通は3月6日、「生活者のキャッシュレス意識調査」の結果を発表した。調査は2025年12月12日～14日、全国20～79歳の1,111人を対象にインターネットで行われた。

プレミアムカードの保有率は27.3%

カードタイプの保有率について、プレミアムカード(「ゴールド」「プラチナ」「両方」の合計)は27.3%。「プレミアムカード」を選択した人のうち、「プレミアムカードが一番使うカード」と回答した人は66.9%だった。

プレミアムカードを保有する理由について、「特典・リワードが得」が46.4%であった一方、「ステータスをアピールできる」は1.4%にとどまる。

キャッシュレス決済利用者は94.5%と着実に浸透

キャッシュレス決済利用者(キャッシュレスが利用できるところでは「100%キャッシュレス」から「20%程度がキャッシュレス」の合計)は94.5%で着実な浸透がうかがえた。使える場所では「100%キャッシュレス」を利用する人は45.2%で、2023年調査(40.3%)以降、上昇傾向が見られる。

最も利用頻度が高い決済手段

実店舗で、最も利用頻度が高い決済手段は、「モバイルQR決済」(35.6%)で、次いで「クレジットカード」(30.9%)「現金」(22.3%)の順。

オンラインで、最も利用頻度が高い決済手段は「クレジットカード」(55.9%)で、次点の「モバイルQR決済」(25.4%)との差は30.5ポイント 、「コンビニ、郵便局などでの請求書現金払い」(7.0%)との差は48.9ポイントと、クレジットカードが他手段を大きく引き離して利用されていることがわかった。

利用場所別の決済手段

実店舗の利用場所別の決済手段について、比較的高額な決済が行われる「百貨店/デパート」(66.1%)、「ホテル/旅館」(75.6%)では「クレジットカード」が高い一方で、日常の買い物など比較的少額な決済が行われる「コンビニ」(48.1%)、「ドラッグストア」(42.8%)では「モバイルQR決済」が高い。

オンラインの利用場所別の決済手段について、「クレジットカード」の利用が主流である中、「フリマアプリ」(25.8%)、「フードデリバリー」(28.7%)など一部のサービスで「モバイルQR決済」が比較的利用率が高い結果となった。