MMDLaboは1月22日、「2025年12月通信4キャリアのクレジットカード利用に関する調査」を結果を発表した。調査は2025年12月11日～12月17日、18歳～69歳の男女25,000人を対象にインターネットで行われた。

メイン利用のクレカは「楽天カード」が36.0%

男女25,000人を対象に、クレジットカードを利用しているか聞いたところ、77.1%が利用していると回答した。

次に、クレジットカードを利用している19,276人を対象に、現在利用しているクレジットカード(複数回答可)と、その中で最も活用しているクレジットカードを聞いたところ、現在所有しているクレジットカードは「楽天カード」が52.8%と最も多く、次いで「PayPayカード」が22.6%、「イオンカード」が18.3%となった。メインで利用しているクレジットカードは「楽天カード」が36.0%と最も多く、次いで「dカード」が10.3%、「PayPayカード」が8.8%となった。

上位カードの割合は「dカード」が57.9%

通信4キャリアのクレジットカードメイン利用者11,584人を対象に、ゴールドカードなどの上位カードについて聞いたところ、dカード(n=1,981)(「dカード GOLD」と「dカード PLATINUM」の合算)が57.9%と最も高く、次いでau PAYカード(n=958)が26.2%、PayPayカード(n=1,703)が12.1%となった。

ポイント経済圏への意識

通信4キャリアのクレジットカードメイン利用者11,584人を対象に、ポイント経済圏を意識しているか聞いたところ、「意識している」と回答した割合は一般カード利用者(n=9,457)が75.3%、上位カード利用者(n=2,127)が80.2%となり、上位カード利用者(n=2,127)が4.9ポイント多い結果となった。

通信会社、QRコード決済、共通ポイントのクロスユース率

通信4キャリアのクレジットカードメイン利用者11,584人を対象に、通信会社、QRコード決済、共通ポイントのクロスユース率を聞いたところ、楽天カード利用者(n=6,941)は「通信会社」が23.5%、「QRコード決済」が51.2%、「共通ポイント」が78.4%、dカード利用者(n=1,981)は「通信会社」が87.2%、「QRコード決済」が79.8%、「共通ポイント」が79.2%、PayPayカード利用者(n=1,703)は「通信会社」が51.6%、「QRコード決済」が88.0%、「共通ポイント」が67.7%、au PAY カード利用者(n=958)は「通信会社」が86.7%、「QRコード決済」が74.0%、「共通ポイント」が66.9%となった。