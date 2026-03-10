「そんな奇跡あるんだ」「どうかしてるよ、マジで(笑)」　“大物”サプライズ出演のラジオ番組に佐久間宣行氏が驚がく

テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が4日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00～28:30)に出演。『三四郎のオールナイトニッポン0(ZERO)』に、トヨタ自動車の豊田章男会長がサプライズ出演したことへの驚きを語った。

佐久間宣行氏

「これすごい」「深夜3時に長電話したらしい」

2月27日深夜に放送された同番組では、オープニングトーク後に突然、ブース内の電話が鳴り、「もしも～し! 待たせたな。オヤジだよ」の声が。「酔っ払ったジジイが出てきた……」と戸惑う三四郎・小宮浩信だったが、「本物! 焦ったやろ?」と言う豊田会長に、「ええ～!? すごい!」とビックリ。実は、1カ月ほど前から、豊田会長と“親子関係”にあると主張していた小宮へのサプライズだったが、その後は大興奮で軽快なトークを繰り広げた。

佐久間氏は、「これすごいですよ。深夜3時にトヨタの会長と長電話したらしいよ」と驚きつつ、「小宮が、“自分は豊田章男の息子だ!”っていうノリをはじめて。よくわかんないんだけど(笑)。何そのノリ。それを4週引っ張ったら、本物から電話かかってきたって。何これ?」と猛ツッコミ。リスナーから、「小宮さんが“番組のスポンサーになってよ。もしくは、俺にランクル10台くれ!”と叫んだ瞬間は、本当に一瞬ピリッとしました」という情報が寄せられると、「ブース外のピリッとのほうを感じるな(笑)。いや、小宮すごいな」と“強心臓”に感嘆した。

また、「“オードリーには物語があるけど、三四郎にはない”って俺言ってたんですよ。“ノリだけで10年やってる稀有なラジオだ”って」と愛あるイジりで称した佐久間氏。「ノリでトヨタの会長が動くとなると……。ノリも侮れないですよ。どうかしてるよ、マジで(笑)」と大笑いで、「まあ、豊田章男さんって、“車だったらポルシェが好き”って言ったり。とにかくノリがいい人なんだよね」とも。「だから、どっちもおかしいノリだったっていう(笑)。どっちもおかしいノリでシンクロしたってことでしょ? そんな奇跡あるんだな～」と感慨深げに結んでいた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。