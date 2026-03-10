コカ･コーラシステムは3月9日、緑茶ブランド「綾鷹」において、新たに4商品の発売およびリニューアルを実施し、2026年春より順次展開すると発表した。

機能性表示食品「綾鷹 濃いほうじ茶」を新発売

4月6日、健康ニーズを捉えた新商品「綾鷹 濃いほうじ茶」(希望小売価格220円/税別)を発売する。同商品は、一時的なストレスや疲労感を軽減する働きがあると報告されている機能性関与成分GABAを配合した機能性表示食品。ほうじ茶葉を1.5倍に増量(同社「綾鷹 黒豆ほうじ茶」との比較)することで、香ばしさと飲みごたえのある濃い味わいに仕上げた。近年高まる健康志向や"濃い"味わいの人気に応え、仕事や家事の合間など、心身をリラックスさせたいシーンに新たな選択肢を提案する。

「綾鷹」史上初のミネラル入り緑茶を発売

5月18日には、同ブランド史上初のミネラル入り緑茶「綾鷹 ミネラル緑茶」(希望小売価格220円/税別)を発売する。創業450年の歴史を誇る京都・宇治の老舗茶舗「上林春松本店」の協力のもと、緑茶由来の本来の旨みに、苦み・渋みが抑えられた、すっきりした味わいを実現した。カフェイン控えめの設計により、日中の水分補給はもちろん、時間帯を問わず楽しめる。

「綾鷹カフェ」パッケージ刷新&新商品も

「綾鷹カフェ」シリーズは、抹茶の本格的な味わいを手軽に楽しめる点が好評を得ており、特に若年層を中心に支持を集めている。今回、「綾鷹カフェ 濃い抹茶ラテ」(希望小売価格206円/税別)のパッケージをリニューアルし、3月16日から展開する。若い世代に人気のイラストレーター・日菜乃さんを起用。午後のおやつタイムを表現した2種類のパッケージデザインで、並べると向かいあって一緒に楽しんでいるように見える遊び心のある仕掛けを施した。

4月20日より新発売となる「綾鷹カフェ ほんのりあまい抹茶グリーンティー」(希望小売価格206円/税別)は、抹茶の香りと旨みを活かしながら、やさしい甘さで軽やかに楽しめる味わいに仕立てた。すっきりとした後味で甘さが残りにくくすることで、夏の午後のおやつタイムに寄り添う製品を目指す。

新ブランドアンバサダーに佐藤健さんが就任

俳優・佐藤健さんを新たなブランドアンバサダーに迎え、「ひとくち、ひといき。自分のリズムでいこう。」をブランドメッセージに掲げたキャンペーンを、3月16日より全国で開催する。

新ブランドアンバサダー佐藤健さん

3月16日より放映される新CMシリーズ第1弾「お茶、しよっか。オフィス」篇では、「HITOIKI STUDIO」を舞台に、日常において心をざわつかせる雑音に対して、やさしく前向きに寄り添う。ラジオブースのような空間で佐藤健さんがパーソナリティとして、リスナーの悩む様子にやさしく寄り添うストーリーを描いている。

「綾鷹」単独のラジオ提供番組が放送開始

4月4日から、同ブランド単独の提供ラジオ番組「AYATAKA HITOIKI STUDIO」を、J-WAVE(81.3FM)にて毎週土曜日11:00～11:30に放送する。番組ナビゲーターには女優の玄理さんを起用。日々の雑音の中で生じる悩みやモヤモヤをリスナーから募集し、その想いに玄理さんと月替わりのゲストが対談を通じて向き合う。さらに番組の締めくくりには、リスナーのお悩みに寄り添った"アンサーソング"をアーティストが演奏してお届け。リスナーが"ひとくち、ひといき"自分のリズムを取り戻すきっかけとなる時間を提供する。

「AYATAKA HITOIKI STUDIO」放送開始

「箱根遊船 大茶会」とコラボ

同ブランドは、綾鷹を飲んで一息つき、自分のリズムを取り戻してもらいたいという想いのもと、体験型の取り組みを展開してきた。昨年秋のバスツアーに続き、「動く ひとくち ひといき 茶室」をコンセプトに、今年は"船"で楽しめる「綾鷹 ひとくち ひといき 旅」×「箱根遊船 大茶会」を期間限定で実施する。

富士急行グループの箱根遊船が昨年12月より、箱根・芦ノ湖で就航している、お茶をテーマにした観光遊覧船「箱根遊船 大茶会」とのコラボレーションにより、3月16日～11月13日まで、和モダンな水上空間をテーマに船内を綾鷹と船旅をモチーフにしたラッピングで演出する。

さらに、5月2日～5月4日には特別イベントを開催し、「70分周遊コース」もしくは「1日フリー」乗船券の購入者に、数量限定で綾鷹と、作家・坂本紫穗さん監修のオリジナル和菓子(4種類のうち1種類)を提供する。1日先着300名で、なくなり次第終了となる。

箱根遊船 大茶会

対象製品4本購入で保冷ペットボトルホルダーがもらえる

3月16日より、全国のスーパーマーケットやドラッグストアなどの対象店舗で、綾鷹・綾鷹カフェ製品のうち4本購入で「BEAMS DESIGNプロデュース 綾鷹オリジナル保冷ペットボトルホルダー」がもらえるキャンペーンを展開する。景品がなくなり次第終了となる。