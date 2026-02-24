ファミリーマートとコカ･コーラ ボトラーズジャパンはこのほど、一部店舗で回収したペットボトルキャップを活用し、リサイクル素材を用いた「オリジナルうちわ」を制作する取り組みを開始する。

両社は2023年2月以降、SDGsに関する協業の取り組みを継続しており、これまでも、出前授業、LGBTQの理解促進のための社内啓発イベント、ペットボトルの水平リサイクルのトレーサビリティの実験などを行ってきた。本取り組みもその一環として行うもので、日常的に利用されるコンビニエンスストアでの回収を起点に、消費者も参加しやすいリサイクルアクションとして推進する。

2026年2月～3月末までの期間、足立区内の20店舗にてペットボトルキャップの回収を実施する。実施店舗は、千住三丁目店、千住曙町店、北千住駅西口店、ポンテポルタ千住店、東綾瀬一丁目店、足立綾瀬三丁目店、綾瀬西口店、保木間五丁目店、本木東町店、六木二丁目店、足立青井店、西新井三丁目店、南花畑四丁目店、足立小台一丁目店、梅田四丁目店、足立宮城一丁目店、島根二丁目店、島根四丁目店、江北二丁目店、五反野駅店。

回収したキャップは、夏場の暑さ対策として活用できるよう「うちわ」の柄部分の原料としてリサイクルする。7月より、足立区内20店舗で順次配布を予定している。また、5月30日に開催される足立区立花火大会にあわせ、千住三丁目店、千住曙町店、北千住駅西口店、梅田四丁目店、五反野駅店の5店舗で先行配布が行われる。