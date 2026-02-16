日本コカ･コーラ株式会社は16日、FIFAワールドカップ2026の開催を記念し、サッカーボールと大会ロゴをあしらった『コカ・コーラ』FIFAワールドカップ限定デザインパッケージを同日から全国で期間限定発売し、同時にキャンペーンを開始すると発表した。

キャンペーンでは購入して集めるポイントによって、抽選（5組10名）で大会現地リポーターになれる権利が当たるほか、『コカ・コーラ』限定デザインユニフォーム（全10種）が先着10万名に当たるなどする。

また、キャンペーンでは『コカ･コーラ FIFAワールドカップ26』ジャパンアンバサダーに就任したXGのWEBムービーが公開。さらにFC東京所属の日本代表DF長友佑都からのメッセージムービーが公開となっている。キャンペーンキービジュアルにはサッカー好きとして知られる俳優の影山優佳のほか、パラグアイやボリビアでプレー経験を持つ芸人のマリンボブ、2015年から『サッカーキング』の動画に定期的に出演し、前回のワールドカップでは“バズった”メタルバンド『PARADOXX』のドラマーであるSHONO、プレミアリーグの情報を中心に発信しているプレチャン、FC東京の熱烈なサポーターとして知られるコハロンといったサッカーにゆかりのあるインフルエンサーもキービジュアルに起用されている。