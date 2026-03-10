映画『大長編 タローマン 万博大爆発』で全国を喝采と困惑に巻き込んだべらぼうな巨人『タローマン』が、カプセルトイに再登場。なんと今回は、暗闇で光る特別仕様です!

＼📢発売情報/

なんだこれは!

タローマンが暗闇で光る!

“蓄光仕様”でカプセルトイに再降臨!

ビルも光る!サポートパーツも光る!

でたらめな特別仕様をお見逃しなく!

【AIP #タローマン フィギュアマスコット 蓄光カラー】は3/6(金)より全国のカプセルトイ売場で順次発売!

キタンクラブ「タローマン フィギュアマスコット 蓄光カラー」

怪しげに光ってますね、タローマン。蓄光成型のフィギュアで、暗闇でバッチリ光る特別仕様なのだとか。しかもビルまで光るって、最高じゃないですか!? タローマンの独特なフォルムや個性的なポージングなど、カプセルサイズのミニサイズながら細かいディテールまで再現されていて、ファンにはたまらない仕上がりとなっています。

サイズは約60～70mm。ラインアップは、「べらぼうな巨人、タローマン。」「爆発する芸術の巨人、タローマン。」「くつろぎの巨人、タローマン。」「やさしさの巨人、タローマン2号。」「ビルの窓を突く巨人、タローマン。」の全5種。TV版のタローマンからよりすぐりの5ポーズをチョイスしています。

このニュースに、「なんだこれはー!!!」「怪しさ倍増!!」「蓄光タローマンを出せばみんな飛びつくと思ってんだろ! その通りだ!」「おもしろすぎる」「待て待て待て待て もういーかげんにしてくれw 金ないわ!!」と話題に。

1回500円で、3月6日より順次全国のカプセルトイに登場しています。まだまだ止まらないタローマン旋風。でたらめに光るタローマンを、ぜひお楽しみください!

(C)2023NHK・藤井亮