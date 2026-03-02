バンダイが手掛ける「ガシャポン」シリーズより、3月第3週より順次発売される特撮関連商品を紹介する。今回は、「＠CTION RIDE(アクションライド) 仮面ライダー」「HGガメラ」シリーズ新作をピックアップ。特撮ファンはぜひチェックしてほしい。

HGD+ ゴジラ04

リアルな造形のゴジラフィギュアシリーズ「HGD+ ゴジラ04」が再入荷。カプセルの側が台座になっており、飾って楽しいアイテムだ。価格は500円、全4種。

ラインナップは「ゴジラ(1994)」「スペースゴジラ」「モゲラ（1994）」「リトルゴジラ」。

＠CTION RIDE(アクションライド) 仮面ライダー5

仮面ライダーのコレクションフィギュア第5弾「＠CTION RIDE(アクションライド) 仮面ライダー5」が登場! バイクに乗った仮面ライダーと専用台座がセットになっており、台座のボールジョイントにより「ウィリー」、「ドリフト」、「ジャンプ」など様々なライディングアクションが自由自在に楽しめる。さらに、マスクの複眼はクリア造形のハイクオリティ仕様だ。価格は500円、全4種。

ラインナップは「仮面ライダーガヴ」「仮面ライダーガッチャード」「仮面ライダーギーツ」「仮面ライダーX」。

HGガメラ 参

HGガメラシリーズ第3弾「HGガメラ 参」では、1999年公開「ガメラ3 邪神＜イリス＞覚醒」の姿が登場する。価格は500円、全4種。

ラインナップは「ガメラ（1999）」「ガメラ（1999）バニシング・フィストVer.」「イリス」「ギャオスハイパー」。

ウルトラマン ウルトラソフビシリーズ ミニチュアスイングマスコット

「ウルトラマン ウルトラソフビシリーズ ミニチュアスイングマスコット」は、大人気のウルトラソフビシリーズがミニチュアスイングになったアイテム。造形、彩色を忠実に再現しており、紙タグも付属。価格は400円、全6種。

ラインナップは「ウルトラマン」「ウルトラセブン」「ウルトラマンティガ(マルチタイプ)」「ウルトラマンゼット オリジナル」「ウルトラマンオメガ」「バルタン星人」。