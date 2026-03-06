「怪物くん」や「笑ゥせぇるすまん」など、懐かしの藤子不二雄(A)作品が6月に、カプセルトイになって登場します。何やら、すごい仕掛けが施されているのだとか。

こちらが、6月にトイズスピリッツから登場するカプセルトイ『藤子不二雄(A)テレビ放映マスコット VOL.1』です。約5㎝という小さなテレビに、これまた小っちゃなビデオを差し込むと……なんと、画面が映るというから不思議です。取り出しボタンも付いていて、本格的ですよね。

ラインアップは、「怪物くん」「笑ゥせぇるすまん」「忍者ハットリくん」「プロゴルファー猿」「ウルトラB」の全5作品。どれも懐かしいのですが、昭和の名作を昭和レトロなブラウン管テレビで見られる、ていうのがまたオツです。しかもこれ、テレビとビデオが一体化した「テレビデオ」じゃないですか!? ホント、懐かしいです。

SNSでは、「これはやばいw」「めち欲しいしクオリティ高い」「ハットリくん欲しい!!」「おー、ウルトラBもある!」「もちろん、笑ゥせぇるすまん狙いでいきます!!!!!!」「昭和世代には懐かしすぎる」「は? ぜってえコンプする」と話題に。どれが出ても嬉しいラインアップですね。

昭和世代には懐かしく、若者には新しいカプセルトイ『藤子不二雄(A)テレビ放映マスコット VOL.1』。6月の発売をお楽しみに!