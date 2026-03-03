イオンファンタジーは、「0系」や「100系」などJR新幹線のカプセルトイ用商品「新幹線スイッチ」を、アミューズメント施設「モーリーファンタジー」「PALO」、カプセルトイ専門店「TOYS SPOT PALO」「カプセル横丁」などに設置する当社オリジナル完全キャッシュレスカプセルトイマシン「かぷえぼ」で2月26日より順次展開する。

かわいいデフォルメデザインの新幹線の限定カプセルトイが登場。「923形 ドクターイエロー」、「N700系」、「300系」、「100系」、「0系」のスイッチを押すとレインボーに点滅し、車内アナウンスや車内チャイムが鳴るかわいい「新幹線スイッチ」全5種類を展開する。

押すとレインボーに点滅し、車内アナウンスや車内チャイムが鳴るかわいい新幹線スイッチ。

押すとレインボーに点滅し、車内アナウンスや車内チャイムが鳴るかわいい新幹線スイッチ。923形 ドクターイエロー、N700系、300系、100系、0系の全5種類。価格は555円。サイズは、たて約3.5cm×よこ約3cm×奥行約5cm。2月26日より展開開始。無くなり次第終了。店舗：モーリーファンタジー、モーリーファンタジーｆ、PALO、TOYS SPOT PALO(トイズスポットパロ)、PRIZE SPOT PALO(プライズスポットパロ)、カプセル横丁、クレーン横丁、Feedy。