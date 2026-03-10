みなさん、「キャベツウニ」をご存知でしょうか? ゆるキャラの名前とかではありませんよ。海の生物を救うための研究から誕生した、「養殖ウニ」なんです。そんな新種?のウニが、4月からクレーンゲームに登場します!

『ぶるぶる!キャベツうに』

.

💥SNSで話題の💥

「キャベツを食べるうに」が

4月に新登場します🌟🌟🌟

.

この流行りに乗って手に入れるよ

うにお願いします✹(うに構文)

(@yell_prizeより引用)

こちらが、「キャベツウニ」の姿をそのままぬいぐるみにした「ぶるぶる! キャベツうに」です。かわいいですね。

近年、沿岸漁場から海藻類が無くなる“磯焼け”が問題となっていますが、その原因の一つが海藻を食い荒らすムラサキウニであり、ムラサキウニ自身もまたその被害者。そこで、神奈川県の水産技術センターでは、海藻の代わりに三浦特産のキャベツをムラサキウニに与えて、短期間の養殖を行うことに。その結果、美味しいムラサキウニが誕生したんです!! それが「キャベツウニ」です。

この研究成果が発表されると、実際にキャベツの葉をむしゃむしゃ食べるムラサキウニの姿が話題になりました。

今回プライズに登場するのは、丸い黒モップにパールのお目目がかわいいムラサキウニが、ぶるぶるしながらキャベツを口に運んでいくという仕掛けが楽しいマスコット。約8cmという大きさで、リュックなどに下げても存在感抜群です。

SNSでは、「か、かわ、かわ……っ!」「可愛過ぎませんか!?!?!? やらなきゃ」「キャベツウニが常に見られるのか!! 尊いぞ尊いぞキャベツウニ!! !!」「え?!絶対欲しいやつ」「手に入りますよ うに」と話題に。4月が待ち遠しいですね!