メガハウスは、1981年に発売され、昭和を代表する名作玩具として親しまれた対戦型パズルゲーム『チクタクバンバン』を、新要素を加えた「令和進化版」として2026年4月下旬に発売する。

同商品のメインゲームは、道筋がついているパネルをスライドさせて、チクタク（目覚まし時計キャラクター）の進む道がとぎれないようにパネルをつないでいく対戦型パズルゲーム。プレーヤーは順番にパネルを動かし、自分の番でチクタクが進めなくなったプレーヤーが負けとなります。スピード切り替えスイッチ付きで、「はやい」「おそい」２段階選べる。

ルールはシンプルながら、パネルの配置を考えている間にもチクタクが迫ってくる「ハラハラドキドキの緊張感」や自分以外のプレーヤーが不利になるようパネル配置を考える「対戦型ならではの駆け引き」が醍醐味のゲームだ。

また、本商品は1981年に発売された昭和を代表する名作玩具。今回のリニューアルでは、従来にはなかったゴールパーツや円形のパネルを新たに追加し、ゲームモードを2種類に拡張。遊びの幅を広げた「令和進化版」として生まれ変わった。発売当時を知る人には懐かしく、子供には対面アナログゲームならではの楽しさを新鮮に味わってもらえる商品だ。

ゲーム1「みんなで対戦モード!」は、道筋がついているパネルをボード上に15枚配置し、1マス空いている状態でスタート。チクタクは道筋通りに進み、パネルとパネルの間を通りベルが鳴ったら次のプレーヤーに交代します。自分の番でチクタクが行き止まりになり進めなくなる、または穴に落ちてしまったプレーヤーの負けになる。

ゲーム2「みんなで協力モード！」は、ボードに付属の「ゴール」を設置し、ゴールをめざして全員でパネルをつないでいく協力型ゲーム。チクタクがゴールパネルに到着し、ベルが鳴ったらプレーヤー全員のゲームクリアになる。1人で遊ぶことが可能だ。

従来の「ゲーム①みんなで対戦モード！」に加え「ゲーム2みんなで協力モード！」を搭載。1～4名で遊べる。

四角型のパネル(全16枚)はスライドして進行、新たに加わった円形のパネル(ストレートタイプ・カーブタイプの全2枚)は、マス内で回転させて道筋を作成する。カーブタイプの回転パネルは1度置いたら動かせないため、戦略性と難易度がアップする。

セット内容はチクタク…1個、ボード…2枚、ゴール…1個、パネル(四角)4種、計16枚、パネル(円形)2種…計2枚。本体サイズは(Ｗ)400×(D)395×(H)15㎜ ボードサイズ。電池は単３乾電池1本使用(別売り)。発売は2026年4月下旬。価格は6,578円。

ブタミントン

日本おもちゃ大賞2025 ゲーム＆パズル部門「大賞」受賞の『ブタミントン』は、ブタ型のマスコットをラケットとして使用し、バドミントンのように羽根をネット越しで落とさないように飛ばし合う、スポーツ系アクションゲーム。1987年(昭和62年)、2004年(平成16年)にも発売されたヒット商品で、羽根を改良し、以前よりも空中浮遊時間が長くなった。発売は2025年4月中旬。価格は4,378円。

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Manufactured under license of American Plastic Equipment, Inc., of Miami, Florida, U.S.A.