こっちのけんとの“そっくりさん”を名乗っていいか　ジャッジの結果は…

ABEMAのバラエティ番組『ななにー 地下ABEMA』(毎週日曜20:00〜)#109が、8日に配信された。

ちゃんみな、こっちのけんと、佐藤健などのそっくりさん

番組では、「自称スターに似すぎのマスクイケメン&マスク美女大集合SP!」と題し、人気企画「スターに似すぎのマスクイケメン&マスク美女」の特別版が行われた。

今回スタジオに集結したのは、ちゃんみな、こっちのけんと、佐藤健などのそっくりさん。SNSなどで「あのスターに私は似ています」とそっくりをアピールしつつも、賛否両論が巻き起こっている“自称そっくりさん”たちのマスクを外した顔を見て、今後そっくりと名乗っていいかについてジャッジした。

こっちのけんとのそっくりさん、ジャッジの結果は?

こっちのけんとに激似と名乗るエステティシャンの小畑淳矢さんが登場すると、元々似ていた体型と目の形に加え、髪を緑色に染め、15万円かけて本物と同じ衣装やメガネを揃える徹底ぶりに、スタジオからは「本人だよ!」と驚きの声が。

そんななか、トークの中で小畑さんのお店の常連客の中にりんたろー。(EXIT)の元カノがいることが発覚。売れる直前の下積み時代を支えていたという彼女は「(りんたろー。は)一緒に寝ないとスネちゃう人」などと、赤裸々なエピソードを小畑さんに披露しているそうで、この唐突な暴露にりんたろー。は動揺。

さらに兼近大樹(EXIT)も「りんたろー。さんが『肉食わしてやるよ!』とか言って、2万ぐらい持って俺をご馳走してくれるときとか、だいたいその彼女からお金をもらってました」と当時の“ヒモ状態”を明かし、スタジオを驚かせた。

いよいよマスクを外した判定へ。しかし、評価は同点となり、最終ジャッジを委ねられた香取慎吾審査委員長は「名乗っちゃダメ」と厳しい判定を下した。その理由について「本当にそっくりで。似すぎてて、街を歩くのとかもつらいって言ってたから(名乗らないほうがいい)。髪を黒くしなさい」と温かくも的確なアドバイスを送り、スタジオは納得の空気に包まれた。

番組の最後に香取は「みんなくれぐれも(似ていることを)ホームページとかに入れないで(書かないで)。文字で入れると問題になっちゃうから! 口で言うのはいくらでもいいよ」と注意喚起。これにはスタジオに登場した自称そっくりさんたちも納得した様子でうなずいていた。

