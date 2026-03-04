セブン‐イレブン・ジャパンは、3月4日より、対象の飲料を一度に4本組購入すると、セブン-イレブン限定のオリジナルトミカを1台プレゼントするキャンペーンを実施する。
オリジナルトミカは、三ツ矢サイダー、カルピス、ぐんぐんグルトα快眠・快腸ケア、ドデカミンのデザインを採用した4種が各4台用意されており、各店先着16台限定での提供となる。
対象ドリンク6種類の組合せは自由。期間は、3月4日～17日まで。
掲載日
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
【セブンイレブン】3日間限定「朝セブン」開始! おにぎり・寿司が最大171円引きに
【3月3日更新! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介
【2026年3月】新発売! セブンイレブンの注目新商品スイーツ5選
【築地銀だこ】3日間限定、ソースたこ焼がサンキュー価格(税別390円)に! - 29周年「大創業祭」開催
【3月3日更新! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!
ビジネスパーソン必見のグルメ情報を提供! ランチやディナー、飲み会に便利な店舗、コンビニなどの新商品を紹介します。