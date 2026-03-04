セブン‐イレブン・ジャパンは、3月4日より、対象の飲料を一度に4本組購入すると、セブン-イレブン限定のオリジナルトミカを1台プレゼントするキャンペーンを実施する。

オリジナルトミカ

オリジナルトミカは、三ツ矢サイダー、カルピス、ぐんぐんグルトα快眠・快腸ケア、ドデカミンのデザインを採用した4種が各4台用意されており、各店先着16台限定での提供となる。

対象ドリンク6種類の組合せは自由。期間は、3月4日～17日まで。