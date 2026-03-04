ファミリーマートは3月6日から、おむすびアンバサダー大谷翔平選手が活躍するとファミマのおむすびが割引になる「大谷選手ファミマおむすび割2026」を実施する。

大谷選手ファミマおむすび割2026

大谷選手の活躍でおむすびが割引

本キャンペーンは、昨シーズンも反響を呼び、二刀流として完全復活を遂げた大谷選手の目覚ましい活躍も相まって、期間中に累計58万枚もの割引クーポンを発行した。

2年連続の実施となる今シーズンも、大谷選手が出場する公式試合(2026年3月6日～最長で11月2日までを予定)で、大谷選手がホームランを打つ、または試合で勝利投手になると、試合終了後に同社公式Xアカウント(@famima_now)にて、全国のファミリーマートで使えるおむすび50円引きクーポンを各試合先着1万枚配布する。

なお、大谷選手が1試合にて2本以上ホームランを打った場合、1試合で勝利投手とホームランを打った場合も、配布するクーポンは1万枚となる。

「大きなおむすび」シリーズから新商品

大きなおむすび

通常の手巻おむすびの約1.5倍のボリューム「大きなおむすび」シリーズから、「明太子と鮭マヨネーズ」(345円)、「マヨたま肉そぼろ」(345円)、「昆布とツナマヨネーズ」(320円)の3商品が発売された。同商品には、お米の間に空気を抱かせるよう優しく成型することで、ふっくらとした食感を実現する「ふわうま製法」を採用している。

定番おむすびも中具約1.5倍に増量

定番おむすびの中具を、値段そのまま約1.5倍に増量する。第1弾として、「手巻 シーチキンマヨネーズ」と「手巻 真昆布」(いずれも198円)の2商品を3月3日〜3月9日までの期間限定で販売している。