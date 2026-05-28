Aile The Shota、日本武道館単独公演決定、ツアーファイナルでサプライズ発表

Aile The Shotaが、3月よりスタートした自身最大規模となる全国11都市ツアー「Aile The Shota Oneman Tour 2026 ”キセキセツ”」のファイナルを、5月28日(木)のZepp DiverCity(TOKYO)公演にて開催した。

本公演は、2nd Album『REAL POP 2』の世界観を体現するようなステージ演出で構成され、1曲目はアルバム同様「開花宣言」からスタート。DJ、Drums、Guitar、Bass、Keyboardからなる5人編成のバンドメンバーに加え、11名のダンスクルー・ODORI、さらにスペシャルゲストとして世界屈指のダンスクルー・RHT.の10名も参加し、総勢26名による華々しく迫力あるパフォーマンスで会場を魅了した。さらに、国内外の数々のアーティストの振付を手掛けるダンスチーム・GANMIよりSotaがサプライズ出演。会場の熱気をさらに高めた。

本編終了後のアンコールでは、再び「開花宣言」を披露。曲中のMCにて、「2027年3月13日。日本武道館で待っているぞ！」と、「Aile The Shota Oneman Live 2027 in 日本武道館」の開催がサプライズ発表された。会場に集まった観客はもちろん、YouTubeでライブ配信を視聴していたファンからも歓喜の声が溢れた。

なお、本ツアーファイナル公演の模様は、Aile The Shota公式YouTubeチャンネルにてアーカイブ配信中。

＜ライブ情報＞

Aile The Shota Oneman Live 2027 in 日本武道館

︎17:00開場／18:00開演

︎チケット種別・料金

VIP指定席（ファンクラブ限定）：¥33,000（税込）

優良座席／VIP限定Tシャツ他、限定グッズ付／VIPパス付／優先レーン

SS指定席:¥11,000（税込）

S指定席:¥8,800（税込）

※座席指定

※小学生以上有料、未就学児入場不可

※譲渡・転売禁止

HP：https://ailetheshota.tokyo/