『WOWOW×東海テレビ 共同製作連続ドラマ 横浜ネイバーズ Season２』(7日スタート、毎週土曜22:00～ ※第1話無料放送・配信)の完成報告会が7日、都内で行われ、大西流星(なにわ男子)、原嘉孝(timelesz)、平祐奈、蓮佛美沙子、萩原聖人が登壇した。

中華街で育ったニートの青年・小柳龍一(大西流星)と、捜査一課の刑事・岩清水欽太(原嘉孝)、そして仲間たち“ネイバーズ”が横浜で起きる事件に挑むクライムサスペンス。Season2では、謎のステッカー事件をきっかけに連続殺人事件が発生し、さらにロン自身が殺人容疑で逮捕されるという衝撃の展開が待ち受ける。

シリーズを通して「親仁善隣」がキーワードになっていることから、会見ではそれぞれが大切にする言葉を発表した。

大西は「全力で呑気」。「お仕事の時はスイッチ入ってキビキビしないとと思うんですけど、そういうスイッチを入れすぎるとすごく硬くなっちゃったり、自分の良さが消えていくのを年を重ねるごとになんか感じてきたので、頭の中だけはすごく呑気でいようかなって。大きなステージに立つ時も、“緊張する”って言葉を出すと本当にそうなっちゃうから、“なんか楽しみー”みたいな感じで、本番直前まで呑気に過ごすようにしています」という。

すると原は「さっきも登場前に、(大西から)“恋人つなぎ”してきました」と告白。大西は「周りにもこの気持ちを派生していこうと思ったんです」と真意を明かし、原も「和やかになるよね」と納得した。

大西は「仕事もそうだし、オフの時も何も考えずに旅行行ったり。本当に今の人生のテーマです」と充実の表情で語っていた。