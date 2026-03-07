韓国の人気俳優チ・チャンウクが日本のファンと過ごした特別なクリスマスの夜が、配信でよみがえる。フジテレビの動画配信サービス・FODでは、韓国人気俳優チ・チャンウクが開催した、3度目となる来日クリスマスファンミーティング『2025 チ・チャンウク Japan Fan Meeting ～Winter With W(ユー)～』を、14日0時から独占配信する。

昨年12月24日、東京ガーデンシアターで開催されたこのイベントは、チ・チャンウクにとって3年連続の来日ファンミーティング。さらにこの日は、日本１stアルバム『Assemble』のリリース日という記念すべきタイミングと重なり、FC会員限定イベントと本公演を含め、8,000人以上のファンが会場に集結。特別な1日を、チ・チャンウクとともに分かち合った。

公演開始とともに中央の幕が上がると、ブラックの装いに身を包んだチ・チャンウクが登場。日本3rdシングル「SHINY TRIP」の歌唱で華やかに幕を開けた。「皆さん、こんにちは！チ・チャンウクです。お久しぶりです。元気でしたか？僕も元気です」と流暢な日本語での挨拶に、会場からは大きな歓声が沸き起こった。

「クリスマスイブに、こうして皆さんと一緒に過ごせることに感謝しています。初めての日本アルバムをリリースした日に、皆さんに喜んでいただけて本当に幸せです」と、率直な想いを語り、会場は温かい雰囲気に包まれた。

今回の『2025 チ・チャンウク Japan Fan Meeting ～Winter With W(ユー)～』のテーマは“WISH”。トークコーナーでは、公演タイトルについて「最初は(チャンウクの)“Wook”のWだと思っていました」と微笑ましいエピソードを披露しつつ、「どちらにしても、皆さんの存在が一番大切です」とファンへの想いをストレートに伝えた。主演ドラマ『捏造された都市』(Disney+)では多くのアクションに挑んで体を酷使したことを明かし、「今後は恋愛ものをやりたい」と語るチ・チャンウク。また、今後配信が予定されている作品への期待も語った。

SNSフォロワー約2,800万人を誇るチ・チャンウクが、この日は未公開写真を次々と公開。海外での活動や撮影の舞台裏、素顔が垣間見えるカットに、会場は終始和やかな空気に包まれた。イベントの後半では、3階席から客席にサプライズ登場。各フロアを回って花を手渡し、ファンに寄り添う姿勢が伝わるひと幕となった。

ファンの“WISH”を叶えるコーナーでは、会場のファンのリクエストに次々と応えていくチ・チャンウク。中でも大きな感動を呼んだのは、来年80歳になるファンの「おぶってほしい」という願い。「ファンをおんぶするのは初めてです」と照れながらも実行し、「ファンの皆さんが健康で幸せでいられるなら、何でもします」と語る姿に、温かな拍手が送られた。

ライブパートでは、登場曲の「SHINY TRIP」に加え、「僕がいたこと」「あなたがいてくれた」「My Christmas Wish」などのアルバム収録曲、全6曲を披露。最新曲「Celebration」ではファンとの掛け声が響き渡り、会場は一体感に包まれた。アンコールでは「The Wind Of Spring」を歌唱。何度も振り返りながら手を振り、名残惜しそうにステージを後にした。

【編集部MEMO】

チ・チャンウクは、今田美桜とW主演を務めるドラマ『メリーベリーラブ』(仮)が、2026年に放送。日本テレビと韓国・CJ ENMの共同制作で、ディズニープラスでの世界配信も行われる。

(C)JI CHANG WOOK Japan Official Fanclub