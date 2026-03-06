「きて…」　泥を流すために向かったシャワー室、ガラス越しで2人のシルエットが重なり…『ラブパワーキングダム2』第4話

ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』第4話が4日に配信された。

  • 『ラブパワーキングダム2』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

    『ラブパワーキングダム2』場面カット　(C)AbemaTV,Inc.

官能的な光景に「何これ!?」

第4話では、前回「2ndモテVOTE」で1位となった暫定キングの格闘家・たいじゅと暫定クイーンのタレント・かのに、相手を指名して2人きりの時間を過ごせる「特別なデート権」が与えられた。これまでモデル兼女優・まりやと親密な時間を過ごしてきたたいじゅだが、「ゲームに勝つため」という戦略的な理由から、タレント兼レースクイーン・もえを指名し、スタジオを驚かせる。

2人が向かったのは、薄暗い個室のスパ施設。白のバスローブ姿でワインを嗜んだ後、水着姿になった2人は、キャンドルが灯るワイン風呂に浸かる。

もえは「正直私は、たいじゅ君が好き」と直球で好意を伝えると、「俺も好きだよ」と答えたたいじゅを「嘘ついてる顔してた」と翻弄。YOUが思わず「すごいんだから、もえ」と感嘆するなか、さらに、もえは「遠い」とたいじゅの首に腕を回して引き寄せ、至近距離で見つめ合った末に自ら濃厚なキスを交わす。

もえの猛攻に、これまでまりやとたいじゅの関係を見守ってきたスタジオMC陣もつい「ああ……」「これもう無理よ……」と呆然。

その後、2人はお互いの体に泥パックを塗り合うマッサージへ。もえがたいじゅに指を絡め合いながら泥を塗り広げる官能的な光景に、せいや(霜降り明星)が思わず「何これ!?」と声を上げた。続いて、泥を流すために向かったシャワー室では、もえの「きて……」という言葉とともに、ガラス越しの2人のシルエットが重なり、キスが止まらない展開に。またもせいやは「おいおいおい!」「たいじゅヤバいって!」と絶叫した。

【編集部MEMO】
『ラブパワーキングダム』シリーズは、モテを自認し、“爆モテ”人生を送る美男美女16名の恋愛強者たちがハイクラスな男女の駆け引きを行い、No.1モテ男＆モテ女を決定する恋愛リアリティーショー。『ラブパワーキングダム2』では、地中海に浮かぶ歴史と自然が融合した美しい島国・マルタを舞台に、“モテランキング”のゲーム性と本気の恋の狭間で葛藤し、策略と恋が激しく交錯するモテバトルが壮大なスケールで繰り広げられる。スタジオMCには、せいや(霜降り明星)、YOU、菊池風磨 (timelesz)、谷まりあが就任。鋭い視点と軽快な掛け合いで、モテバトルの行方を見届ける。

