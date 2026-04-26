「運転手さん、ここでいいですよ」ドランクドラゴン・塚地武雅が、BTSのライブに向かうタクシー内での出来事を自身のXで明かし、思わぬ“言い間違い”のエピソードが35万表示を突破するなど注目を集めている。

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    ドランクドラゴン・塚地武雅

“ARMY”塚地武雅、BTSの7年ぶり日本公演に参戦　会場で出会ったARMYから声掛けも

世界的な人気を誇るグローバルボーイズグループ・BTSは、4月17・18日に東京ドームにて、約7年ぶりとなる日本公演『BTS WORLD TOUR 'ARIRANG' IN JAPAN』を開催。2日間で11万人を動員し、大盛況を博した。

以前からARMY(BTSファンの総称)であることを様々なメディアで公言してきた塚地。18日に自身のXを更新し、BTSのライブに向かう際に乗車したタクシー内でのエピソードを披露した。

18日、ライブ参戦のため東京ドームに向かうタクシーに乗車した塚地だったが、道が混んでいたため、会場から離れたところで「運転手さん、ここでいいですよ」と伝えたという。

すると、男性運転手は年配なのもあってか「あっ、どうむすみません……」と返事をしたそうで、塚地は「どうもすみませんと言おうとしたけど東京ドームに引っ張られたであろう返答が返ってきました。笑」と運転手のかわいらしい言い間違えを明かした。

また、塚地は公演終了後にもXを更新し、興奮冷めやらぬ様子でライブの感想を投稿。会場のARMYからも「塚っちゃん!」「来れたの?」「良かったね!」と声をかけられたそうで、満面の笑みを浮かべる写真とともに喜びを伝えていた。

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