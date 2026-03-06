高校生・中学生・小学生の3人の子どもを育てる山口もえ。毎朝5時に起きて弁当を3つ作る生活を続けてきたというが、長女の大学進学を前に“ある変化”が訪れようとしているという。イベントでは、「2個と3個は全然違う」と力説する弁当作りのリアルな苦労を明かし、会場の笑いを誘う場面も。さらに、夫・爆笑問題の田中裕二との家庭でのルールや、夫婦円満の秘訣についても語った

山口は5日、都内で行われた伊藤忠商事「そだキャリ＋」のローンチ発表会に小籔千豊とともに出席。

家庭では長女・長男・次女の3人を育てている山口。子育ての現状について「(上から)高校生、中学生、小学生で、全部の学校を今コンプリートしている状態です」と話す。この春、長女は大学生になるそうで「子どもってあっという間に大きくなるなって思います」と、成長の早さをしみじみと語った。

そんな山口は、これまで毎日子どもたちの弁当を作ってきたそうで、「毎朝5時に起きてお弁当を3個作る生活を続けてきまして……」と振り返りつつ、「やっと4月から上の長女が大学生になるので、お弁当が2個になるというところで、心をなでおろしているところです」とほっとした表情を見せる。すると、MCから「3個も2個も同じじゃないですか?」とツッコミが。これに山口は思わず「全然違うんです! ちょっと待ってください」と声を上げ、「2個だと卵焼き器1回で焼けるんですよ。でも3個のお弁当だと、卵焼き器1回だとちょっと薄っぺらくなっちゃうから、2回転焼かなきゃいけない。お肉も1パックでよかったのが、育ち盛りになってきたんで2パックじゃないと足りないみたいな。本当に2個と3個の差は全然違うんですよ!」と言葉に力を込めた。

また、夫である爆笑問題・田中裕二との家庭での協力体制についても言及。「“家族は協力”というスローガンに掲げていて、誰かが困っていたらとにかく誰かが助けようとしている」と話し、家族でスケジュール共有アプリを使って予定を把握しているという。「今日は夫がこの早い時間に終わるから、下の子の習い事の送り迎え行けるなとか、そういうことは全部共有しています。だから、私がギャル曽根ちゃんと(小倉)優子とランチとかも全部夫は知っています」と笑顔を見せる。

さらに、夫婦関係で大切にしていることについては、「感じたこと、思ったことは“言葉”にする!」と回答。「夫婦だから、長く一緒にいるから、言葉にしなくても分かるだろうとか、察してくれるだろうというのは、まったくそんなことはなくて、相手に気持ちを伝えることがすごく大切だなと思います。それが文句という形ではなく『こういう思いがあるんだよ』とか、何か助けてもらったら感謝の気持ちだったりは、ずっと続けていきたいなと思います」と語った。

加えて、家庭内のルールとして「次の日に持ち越さない」ことも意識しているという山口。「うちは夫が秒殺ですぐ謝ってくるので喧嘩にならなくて、スーパーマリオ言うとマッシュルームのキャラくらい(弱い)んですけど……」と笑いを交えつつ、「嫌だと思ったことや、夫に伝えておきたいことは溜めずにその日のうちに話して、次の日の朝、仕事に行く時は『いってらっしゃい』と笑顔で送り出せるような夫婦関係を続けていきたいなと思っています」と笑顔を見せた。