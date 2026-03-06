スターバックス コーヒー ジャパンは、夢ふくらむ春のシーズンを彩る一杯として『シュークリーム フラペチーノ』、『シュークリーム ラテ』を3月13日より販売する。

スターバックスの今春のテーマは、「春は、シューっと、夢ふくらむ。」。期待と夢に胸がふくらむ春、まるでシュークリームのようなコク深い甘さが思わず笑顔を誘う、心はずむひとときを届けていく。

■まるでシュークリームを頬張った瞬間のような、気持ちが弾むフラペチーノ

新しいはじまりが重なる春、クリームたっぷりのシュークリームをぱくっと頬張ったときのような、気分が跳ねて思わず笑みがこぼれてしまうような気持ちに連れて行くビバレッジが登場する。韓国のスターバックスで毎年春のシーズンに多くのお客様に親しまれてきたビバレッジに着想を得た、日本初登場の商品。

「シュークリーム フラペチーノ」は、本格的なカスタードのような味わいと、シュー生地を思わせるこんがり香ばしいクランチ食感が合わさり、春の訪れに心が弾むようなときめきを届けてくれるフラペチーノ。

バニラ風味のミルクキャラメルソースとミルクをベースにしたボディに、バニラビーンズを使用したカスタードフレーバーホイップと香ばしいシュー生地風クランチを重ね、まさにシュークリームを思わせる一杯に仕上げている。ひと口ごとにコクとやさしい甘さが広がり、春の気分がシューっと膨らんでいくのを感じられる。

また、「シュークリーム ラテ」は、エスプレッソとミルクにバニラ風味のミルクキャラメルソースを合わせ、ひとくちでシュークリームを思わせる甘く香ばしい味わいが広がるラテ。

特に、カスタードを思わせるやさしい甘さとエスプレッソのほろ苦さが溶け合い、シュー生地風クランチの香ばしさが重なると、まだ冷たさの残る風の中に温もりが嬉しい、どこか懐かしさも感じるバランスに仕上げている。

シュークリーム フラペチーノの価格、販売期間

「シュークリーム フラペチーノ」 Tallサイズのみ

＜持ち帰りの場合＞687円 ＜店内利用の場合＞700円

※シュークリームをイメージした商品。



「シュークリーム ラテ」（ホット）Tallサイズのみ

＜持ち帰りの場合＞609円 ＜店内利用の場合＞620円

※シュークリームをイメージした商品



◆販売期間：2026年3月13日（金）～

※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がある。



◆取り扱い店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）