スターバックスでは、ひなまつりをイメージした『ひなまつり フラペチーノ ショートサイズ』を2月27日(金)より発売します。スターバックスが初めてひなまつりにフィーチャーしたフラペチーノの特徴やおすすめのカスタマイズを聞きに、メディア向けの試飲会にお邪魔してきました。

新作『ひなまつり フラペチーノ ショートサイズ』はどんな味?

『ひなまつり フラペチーノ ショートサイズ』(Shortサイズのみ/持ち帰り638円、店内利用650円)

3月3日のひなまつりを目前にスターバックスから登場する『ひなまつり フラペチーノ ショートサイズ』は、SAKURAシーズン第一弾で発売中の『桜 咲くよ 白桃 フラペチーノ』の上品な白桃はそのままに、ひなまつりをイメージした彩りを重ねた一杯です。

カップの底には白桃風味のジュレとミルクプリン、ボディには白桃をベースにしたフラペチーノを合わせて、ホイップクリームが重なっているところまでは『桜 咲くよ 白桃 フラペチーノ』と同様。その上に香川県の伝統的な祝い菓子の“おいり”風の3色あられをトッピングして、ひなまつりらしさを演出しています。

ストローを刺して飲んでみると、みずみずしい白桃の上品な味わいに、ぷるんとしたミルクプリンとトロッとした白桃の食感。飲み進めていくと桜の風味が感じられる『桜 咲くよ 白桃 フラペチーノ』の味わいはそのままに、おいり風3色あられのサクッと軽やかな食感とやさしい甘みがプラスされ、華やかさが増していました。『桜 咲くよ 白桃 フラペチーノ』にトッピングされていたサクラフレーバーシェイブがないからか、すっきりさが増しているような印象です。

期間限定のフラペチーノはTallサイズのみで提供されることが多いですが、『ひなまつり フラペチーノ ショートサイズ』は子どもが飲めるようShortサイズのみの展開に。肌寒いに日や、ちょっとしたご褒美が欲しいときに大人でも飲みたくなるサイズ感です。

『ひなまつり フラペチーノ ショートサイズ』のカロリーは?

『ひなまつり フラペチーノ ショートサイズ』のカロリーは販売され次第追記します。

『ひなまつり フラペチーノ ショートサイズ』の価格は?

『ひなまつり フラペチーノ ショートサイズ』の価格は、Shortサイズのみの販売で、店内利用の場合650円、持ち帰りの場合638円です。

『ひなまつり フラペチーノ ショートサイズ』のオススメのカスタムは?

オススメのカスタムは、『桜 咲くよ 白桃 フラペチーノ』と同じくソイミルクに変更(0円)することで桜の風味を際立てます。甘さとコクをプラスしたいときはホワイトモカシロップを追加(+55円)してみても相性が良さそうです。

『ひなまつり フラペチーノ ショートサイズ』の販売期間は?

『ひなまつり フラペチーノ ショートサイズ』の販売期間は、2月27日(金)からなくなり次第終了となります。

パステルカラーのおいり風3色あられが添えられ、ひなまつりらしい華やかさが加わった『ひなまつり フラペチーノ ショートサイズ』をぜひ店頭で味わってみてください。