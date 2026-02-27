昨年の大規模組織改編で制作体制を再編したフジテレビが、次の一手として35歳以下のクリエイターによる組織横断プロジェクト「WALTZ(ワルツ)」を立ち上げた。ドラマ、情報、バラエティとジャンルの違うメンバーが中心となって形にした第1弾の番組が、『だったらコレもエモくない?』(21日・28日10:25～ ※関東地区ほか)だ。

「WALTZ」の座長であり番組の総合演出を務めるのは、『新しいカギ』『Aぇ! groupのQ＆Aぇ!』と、若い世代の支持を集める番組を手がける田中良樹氏。新たな座組での制作スタイルに感じたメリットや、再生・改革を進めるフジテレビにおけるプロジェクトの意義を聞いた――。

「これからのフジテレビを熱く語っていた人たち」が集結

フジテレビは昨年7月、一連の事案を受けて編成・バラエティ部門を解体する大規模な組織改編を実施。制作部門を、第1スタジオ(ドラマ・映画)、第2スタジオ(情報・バラエティ)、第3スタジオ(同)に再編し、従来の担当ジャンルの垣根を越えた様々なプロジェクトが立ち上がった。

その中の一つが「WALTZ」。「35歳以下の制作チームでコンテンツを作る」というミッションのもと座長に任命された田中氏は、第1～3スタジオから均等に2人ずつ選出するメンバー構成とした。

人選の基準は、「成り立ちの経緯として必ずしもポジティブではない部分があるからこそ、会社のこれからをポジティブに考えていくプロジェクトにしたほうがいいと考えて、日常の雑談の中で、自分よりも会社を“主語”にして、これからのフジテレビについて熱く語っていた人たちを集めました」(田中氏、以下同)

集結したのは、第1スタジオから宮崎暖氏(プロデューサー／『明日はもっと、いい日になる』など)と佐藤孝樹氏(プロデューサー／映画『爆弾』『口に関するアンケート』など)、第2スタジオから佐藤良賢氏(ディレクター／『Mr.サンデー』『遺影はコレでお願いします』など)と関口実佑氏(ディレクター／『サン!シャイン』など)、そして第3スタジオから田中氏(総合演出)と飛田将斗氏(演出／『新しいカギ』『AI実験バラエティ シンギュラ』など)という6人だ。

おのずと面識のある人を選んでいったが、唯一、直接会話したことがなかったのは、関口氏。彼女は「信頼を失ったフジテレビの内側でカメラを回したい」という思いで制作したセルフドキュメンタリー『当事者たち。 ～フジテレビ入社4年目の記録～』を手掛けた人物で、「会社を主語に語る」象徴的な人選と言える。

最初に決めたルールは「地に足がついたもの」

こうして集まったメンバーで番組作りを進めるにあたって最初に決めたルールは、「尖ったものを第一にせず、地に足がついたもの」。

「他のプロジェクトのメンバーに比べて年次が低い中で、“尖ったもの”が求められているかもしれない。ただ、これまでにない新規性はもちろんありながらも、“若さ”を言い訳にせず、会社を担っていくいい時間帯(＝ゴールデン・プライム帯)を目指せるものをしっかり作っていこうという話をしました」

週1～2回ペースで打ち合わせを重ね、第1弾として発表した企画が、『だったらコレもエモくない?』。いま思い返すとついつい笑ってしまうが、当時は本気で日本を揺るがした社会現象をドラマ化し、当時を生きた芸能人が令和の芸能人たちにそのエモさをプレゼンするという番組だ。

意識したのは、「WALTZ」の名刺代わりになる番組で、情報セクションが持つニュースアーカイブを交えながらドラマを作り、スタジオバラエティとしてそれを見るという構造に。「誰が見てもドラマ、情報、バラエティという3つの分野が絡み合っていると分かるものにしました」といい、総合演出として各要素が均等に3分の1となることを心がけた。

例えばドラマにおいては、制作会社のイーストが参加し、“再現VTR”ではない本格的なクオリティに仕上げることで、他のジャンルとのバランスを確保。「世代間ギャップ」を楽しむ番組が近年増えている中、「本格ドラマ」という切り口で独自性も生んだ。

午前帯の関東ローカル番組としてはかなり予算をかけているのではないかと想像するが、「1本を1日で撮って、ロケ場所も工夫して費用をかけず、美術チームもコストを抑えるなど、いろんな工夫をしているので、そこまで制作費はかかっていないんです」と明かす。

一方、情報番組が持つアーカイブ映像をバラエティで使用する際は、“笑い”が目的になると捉えられ、許可のハードルが高いという。だが今回は、企画の立ち上げから情報の制作者が入ることで意図が明確に伝わり、使いやすくなるというメリットがあった。