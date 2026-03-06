通信カラオケ・JOYSOUNDは、きょう6日に開催されるライブ「hololive 7th fes. Ridin' on Dreams」全4公演を、映像コンテンツ「みるハコ」で、4月3日から順次配信。オリジナルコースターが手に入るコラボドリンクの展開や、プレゼントが当たるキャンペーンなどのコラボ企画を開催する。

「hololive 7th fes. Ridin' on Dreams」×JOYSOUND

本配信を視聴するためのチケットは、1人あたり2,000円(別途室料)で、「みるハコ」WEBページで販売中。また、本ライブに出演するタレント全61人の中から好きなメンバーを選べる、みるハコ限定アクリルコースター付きチケットは、1人あたり3,000円(別途グッズ送料・室料)。さらに、本配信の視聴後、画面に表示されるQRコードからオリジナル待ち受け画像がダウンロードできる特典や、数量限定でトレーディングカードも当たる。

また、全国の対象カラオケ店舗では、「hololive 7th fes. Ridin' on Dreams」の各公演をイメージしたオリジナルコラボドリンク(全4種)を展開。第1弾［4月3日～5月3日］では16種、第2弾［4月17日～5月17日］では14種、第3弾［5月1日～5月31日］では15種のオリジナルコースターを、第4弾［5月15日～6月14日］では16種のオリジナルコースターを、1点のご注文につき1枚、特典としてプレゼントする。(ランダム配布/絵柄は選べない)また、ホログラム仕様のレアコースターもランダムで封入している。 (特典コースターはなくなり次第、終了となる)

対応機種は、「JOYSOUND X1」、「JOYSOUND MAX GO」。対象店舗は「みるハコ」：WEBサイト特設ページから確認できる。

配信期間は、以下の通り。

hololive STAGE1：4月3日～5月3日

hololive STAGE2：4月17日～5月17日

hololive STAGE3：5月1日～5月31日

hololive STAGE4：5月15日～6月14日

