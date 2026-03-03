通信カラオケ・JOYSOUNDは、映像コンテンツ「みるハコ」で、4月22日に行われるAKB48 67th シングル「名残り桜」の発売を記念したイベント「AKB48 JOYTV CM出演権争奪 ～この30秒は、あなたが決める～」を生配信。チケット購入者に選抜メンバー直筆サイン入りの未公開ジャケットシートが当たる。

「AKB48 JOYTV CM出演権争奪 ～この30秒は、あなたが決める～」

この生配信は、4月22日19時30分から対象機種「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」を導入の全国のカラオケルームにライブ・ビューイングするほか、後日アーカイブ配信を実施。本配信を視聴するためのチケットは、「みるハコ」WEBサイト特設ページで販売する。

このイベントは、JOYSOUNDのカラオケルームで放映される「JOYTV」内のCM出演権をかけて、67thシングル「名残り桜」の選抜メンバー16人が多彩な企画に挑戦するというもの。カラオケの実力が試される企画や、センス・反射神経を競うミニゲームなどに挑み、視聴チケット購入者による事前投票とイベント内でのリアルタイム投票、加えてゲーム結果に応じたポイントを合算し、最も得点の高いチームが「JOYTV CM出演権」を獲得する。

何が起こるかわからない生配信だからこそ垣間見える、普段はなかなか見ることのできないメンバーの新たな一面や、生ならではのパフォーマンスに注目だ。

チケットは1人あたり3,000円(別途室料)。購入者全員にもれなく「名残り桜」の選抜メンバー直筆サイン入りの未公開ジャケットシートをプレゼントする。なお、本チケット1枚で、当日の生配信を視聴できるほか、4月28日から30日の期間中に1回、好きなタイミングでアーカイブを視聴できる(別途室料)。

対象機種は「JOYSOUND X1」「JOYSOUND MAX GO」。19時30分開演、21時ごろ終了予定のため、開演30分前から終了予定時間の30分後までを予約推奨時間としている。