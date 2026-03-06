星野リゾートでは、気温も体調も揺らぎやすい春に向けて、自分を癒すウェルネスな旅を提案している。沖縄・京都・軽井沢各地の「星のや」にて、ストレスなく、ゆっくりとリラックスできる滞在プランを紹介する。

花粉症の原因となる樹木が極めて少ないことから、"避粉地"として人気の沖縄。「星のや沖縄」では6月30日まで、「うりずん調眠滞在」を提供する。花粉の影響がない沖縄の春に自然と調和し、良質な眠りを追求するスリープツーリズムで、適度な運動や睡眠に配慮した食事、スパトリートメントを通じた心身のリラックスを体感できる。

「星のや竹富島」では3月31日まで、2泊3日のスリープツーリズム「おひとり ぐっすりにーぶい滞在」を提供する。ひとりだからこそ可能な極上の快眠体験をサポートするプログラムで、離島特有の静寂と波音、満天の星空といった五感を刺激する環境の中で滞在できる。快眠のための「にーぶい草(眠り草)」を取り入れたり自然のリズムに身をゆだねることで、日々の忙しさで乱れた生活リズムを整えることができる。

「星のや京都」では、3月5日より養生プログラム「奥嵐山の調律養生」の提供を開始した。日本鍼灸の思想のもと生まれたプログラムで、喧騒から離れ自然に囲まれた環境の中、滞在中3日間連続して日本鍼灸の施術を行う。それぞれのタイプに合わせて行うアクティビティや食事を通し、自身とじっくり向き合い体質と体調を整える。

「星のや軽井沢」では5月31日まで、2泊3日のウェルネスプログラム「春和のととのい滞在」を提供する。新生活の緊張で心身がこわばりやすい春に向け、深いリラクゼーションを導くスパトリートメントと、集中力を研ぎ澄ます白樺樹皮細工のクラフト体験を実施。「緩める」と「集中」のメリハリをつけ、心身の緊張のバランスを整える。