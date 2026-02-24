星野リゾートでは、「個性豊かな食の提案」をテーマに、地域の文化や冬の情景を大胆にアレンジした期間限定の食体験を各施設にて提供している。

「OMO5函館」(北海道)では、3月18日まで函館のソウルフードを主役にした「冬のイカまつり」を開催している。ライブキッチンで提供する出来立てのいかめしに加え、今年は洋風にアレンジした「ボンゴレいかめし」や、甘辛いタレと合わせる新感覚スイーツ「いかめしアイス」が登場した。OMOレンジャーによる伝統的な「立ち売り」スタイルの演出で、地元の食文化を多角的に再発見できる。

「リゾナーレ那須」(栃木県)では、3月20日までの平日限定で、冬のブランチ「YATAI to FARM」を実施している。冬の農家の知恵である「土中貯蔵」を体験できるプログラムで、ゲスト自らが土の中から野菜を掘り起こし、その場でシェフが炭火焼きにして提供する。田んぼの中央に設置された透明なドーム型の特別席からは、雪化粧した那須連山を一望できる。

冬のブランチ「YATAI to FARM」

「青森屋」(青森県)では2月28日まで、「ぬぐだまれ～!ねぶた祭り鍋」を提供する。青森の三大ねぶた祭りの特徴を3種類の鍋料理で表現しており、にんにくを効かせた「青森ねぶた花笠鍋」など、祭りの熱気を味覚で体感できる。会場には巨大な土鍋を模した「鍋こたつ」を用意し、遊び心あふれる空間で心身ともに温まるユニークなひとときを過ごすことができる。

「磐梯山温泉ホテル」(福島県)では3月31日まで、会津地方の「朝ラー」文化を絶景と共に楽しむ「雪原の朝ラー散歩」を開催中。ガイドと雪原を散策した後に磐梯山を望む特別席にて、朝日に輝く銀世界の中で醤油ベースのアツアツな喜多方ラーメンを味わえる。

雪原の朝ラー散歩

「奥入瀬渓流ホテル」(青森県)では3月23日まで、幻想的な雪景色を愛でる「渓流雪見ランチ」を提供している。渓流沿いに設えた暖かなドーム内で、岩に積もる雪をイメージした全3品のコース料理を、ソムリエ厳選のワインペアリングとともに楽しめる。