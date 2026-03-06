三井アウトレットパーク 木更津は3月6日～22日、アウトドアをテーマにした2つの大型イベントを連続開催する。

アウトドアをテーマにした2つの大型イベント

前半の「KISARAZU 春のそとあそびフェスタ」(3月6日～15日)では、トランポリンやボルダリングなどのアクティビティ体験をはじめ、プラネタリウムテント、Snow PeakやTHE NORTH FACEによるアウトドアギア展示を実施する。

アクティビティ体験

YouTubeチャンネル"徳井video"から生まれた徳井義実プロデュースブランド「Mystify」や、ランニングブランド「SAUCONY」のポップアップ、アウトドアを愛する人気芸人を招いたキャンプトークショーなども実施する。

人気芸人たちがアウトドアを楽しくレクチャー

後半の「KISARAZU SPRING GOLF WEEK」(3月16日～22日)では、ゴルフを「する」「楽しむ」「学ぶ」「買う」をテーマに展開する。多彩ゴルフアイテムが集結するゴルフ掘り出し市、館内約20店舗でのゴルフアイテムフェアに加え、パターチャレンジやワークショップ、うで体・あし体の無料タイプ判別会など、初心者から経験者まで楽しめる企画を用意する。

パターゲームやワークショップなども開催

一部のアクティビティやワークショップには、三井ショッピングパークカード≪セゾン≫会員限定の無料体験特典も設定している。