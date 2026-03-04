夫の不倫相手に「毎週水曜日、浮気し続けてくれませんか?」とお願い、奇妙な三角関係を育んでいく…入山法子、ドラマ『水曜日、私の夫に抱かれてください』出演決定

テレ東のドラマ『水曜日、私の夫に抱かれてください』(4月1日スタート 毎週水曜24:30〜25:00)に、入山法子が出演する。

29年の人生で初めてできた彼氏の神栖史幸と順調に交際をしていた小吹蓉子。ある日、神栖から「妻にバレた。妻が君に会いたがっている」と衝撃の告白をされる。実は神栖は既婚者だったのだ。

意図せず不倫をしていたと自己嫌悪に陥る蓉子は、神栖の妻・怜に謝罪のため会いに行くと、「毎週水曜日、史幸と浮気し続けてくれませんか……?」と怜から告げられ……。“公認不倫”を続ける蓉子と本心の見えない怜、浮気をやめられない神栖の奇妙な三角関係を描く不倫ラブサスペンスが開幕する。

神栖怜を演じるのは入山法子

入山が演じる神栖怜は、物腰柔らかで常に穏やかな性格で、夫と子どもとの暮らしと親戚の付き合いがほとんど。ある出来事がきっかけで夫の浮気を黙認するようになる。そして蓉子が公認不倫を受け入れたことで、奇妙な三角関係を育んでいくことに……。

保険会社に勤める29歳で、知らぬ間に不倫に巻き込まれた小吹蓉子を菅井友香、浮気をやめられないクズ夫・神栖史幸を稲葉友が演じる。

入山のコメントは以下の通り。

神栖怜を演じます、入山法子です。彼女は“謎”です。その“謎”を、理解できないものとして流さぬよう、彼女の本質を手繰り寄せ、彼女の生き様を思いながら日々撮影しております。不倫した者と不倫された者が結ぶ約束。その関係性がどのように変化していくのか。蓉子と一緒に翻弄されながら楽しんでいただけますと幸いです。

【編集部MEMO】
ドラマ『水曜日、私の夫に抱かれてください』の原作は、U-NEXTが手掛けているコミックレーベル「U-NEXT Comic」の菊屋きく子氏による同名作。チーフ監督を俳優として第一線で活躍し続けている沢村一樹が務める。

