用意されていたのは薄暗い個室スパ、泥を塗り合うマッサージ、そして…官能的な雰囲気にMCもパニック状態「何これ!?」　『ラブパワーキングダム2』第4話

ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『ラブパワーキングダム2』第4話が、きょう4日(22:00〜)に配信される。

戦略的な決断で暗雲

第4話では、前回の「2ndモテVOTE」で1位に輝いた暫定キングの格闘家・たいじゅ、そして暫定クイーンのタレント・かのに、相手を指名し“2人きりの時間”を過ごせる「特別なデート権」が与えられ、欲望と戦略が渦巻く、緊迫の指名タイムが幕を開ける。

全員の前で行われる公開指名制に、スタジオMC陣も「キツい……」と見守るなか、これまで元AKB48でモデル兼女優・まりやと距離を縮めてきたたいじゅが指名したのは、タレント兼レースクイーン・もえという意外な選択。

たいじゅは「ここで本命を選ぶのはリスクがある」と戦略的な決断をしたものの、まりやは「考えられない」「私は他に行くかもって感じ」と揺れる本音を吐露。これまで順調に見えた関係に、早くも暗雲が立ち込める。

薄暗い個室スパでの特別デート

そして、たいじゅともえに用意されていたのは、薄暗い個室スパでの特別デート。水着姿でお互いに泥を塗り合うマッサージ、さらにキャンドルが灯る幻想的な“ワイン風呂”という、大人な空間が広がる。官能的な雰囲気にスタジオMC陣も思わず「何これ!?」「急にエロい!」とパニック状態に。

そんななか、もえが大胆なアプローチをたいじゅに仕掛ける。もえの猛攻に追い込まれ、たいじゅの口からついに「完全に負けました」と完敗宣言が飛び出すことに。果たして“伝説のレースクイーン”もえが披露する必殺技とは。

一方、暫定クイーンのかのが指名した相手とのデートは、スタジオからは「こういうのが恋リア!」との声も。対照的な2組のデートが、恋と戦略の違いを浮き彫りにする。

「もう嫌だ、頭パンク」と限界状態

デートを終えたたいじゅは、まりやと改めて向き合うことに。「本当はまりやちゃんと行きたかったけど、(ゲームに勝つのが)難しくなりそうだった」と本音を打ち明けるたいじゅに対し、まりやは「気持ちに従って動いているところが好きだった」「今はゲームをしている感覚がある」と率直な思いを吐露。

ゲームと本心のはざまで揺れ動くたいじゅの葛藤が、恋の行方にさらなる波紋を広げていく。さらに、モデル・せいなも「ずっと片想いじゃん、ウチ」と、たいじゅへの思いをぶちまける。

さまざまな女性から好意を向けられたたいじゅは、「もう嫌だ、頭パンク」と限界状態に。モテすぎた格闘家が迎える修羅場の行方とは。

