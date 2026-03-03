稲垣吾郎が「学校サボって寝ていた」一方、草なぎ剛は…リアルな学生時代が明かされる

「学校サボって寝ていた」と明かした稲垣吾郎。一方で草なぎ剛は、片道2時間をかけて3年間無遅刻・無欠席だったという。稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾のリアルな学生時代が明かされた。

稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾のリアルな学生生活

1日に配信されたABEMAのバラエティ番組『ななにー 地下ABEMA』(毎週日曜20:00〜)#108では、「一世風靡したあの人気子役は今!? 人生の分岐点を激白＆衝撃エピソード大連発SP」と題し、元祖チャイドル・野村佑香、伝説の子ども番組『ウゴウゴルーガ』のルーガちゃんこと小出由華、元私立恵比寿中学・ぁぃぁぃが登場した。

野村と小出が子役時代の多忙ぶりを話すと、同じく幼少期からアイドルとして活動していた稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾のリアルな学生生活の話に。

香取は学校で先生から呼び出され、「お前がいつ(学校に)来て、いつ帰ったのか誰もわからないんだ! と神妙な顔で言われた」「早退するとき、遅刻するときは一度職員室へ寄ってくれ(と言われた)。遅刻して遅れて行って教室で寝て、1時間くらいしたら『仕事だ……』って帰っていた」と明かす。

さらに稲垣が「学校サボって寝ていた」と明かす一方、草なぎは「逆に反面教師で見習って、3年間無遅刻・無欠席」と、片道2時間かけて通学していた真面目な学生時代を告白し、周囲を感心させた。