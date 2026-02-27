ホットランドホールディングスは3月7日、「ぜったいお得な!回数券」(4枚セット2,462円、11枚セット6,264円)を全国の築地銀だこ店舗(一部店舗を除く)で発売する。

「ぜったいお得な!回数券」発売

ぜったいお得な!回数券は、全国の築地銀だこ店舗で利用できる「たこ焼(1舟8個入り)」と引換え可能な回数券で、4枚セットと11枚セットの2種類を用意する。数量限定のため、各店在庫が終わり次第、販売終了となる。

対象商品はぜったいうまい!! たこ焼(ソース)、ねぎだこ、てりたま、チーズ明太子、期間限定商品で、通常商品以外のコラボ商品・店舗限定メニュー等は引換え対象外。引換え有効期間は2026年4月1日～9月30日までとなる。

購入時には、スタンプが貯まるとたこ焼が無料でもらえる「銀だこスタンプカード」のスタンプを、回数券の枚数分プレゼントする。通常8日、18日、28日の"8のつく日"に購入するとスタンプが2倍となるが、今回は「大創業祭」の開催中につき、3月7日はスタンプ2倍、3月8日と3月14日はスタンプ3倍となる。3倍の日に購入した場合、4枚セットは12個、11枚セットは33個のスタンプが獲得できる。

たこ焼 商品イメージ(左上:ぜったいうまい!!たこ焼(ソース) 、中央上:【期間限定商品】九条ねぎマヨ 特製ソース、右上:【期間限定商品】もちチーズ明太、、左下:てりたま、中央下:ねぎだこ、右下:チーズ明太子)

最大5%還元「PayPayクーポン」も配布

3月7日から20日までの期間中、 PayPayでクーポンを事前に獲得し、対象店舗にてPayPayで支払うと、支払い金額が税込2,462円以上で最大5%相当のPayPayポイントが付与される。1回の支払いにおける付与上限および期間中の付与上限は2,000ポイントとなる。

PayPayクーポン

最もお得な購入方法は?

回数券を"最もお得"に購入する方法は、(1)スタンプが3倍となる3月8日と14日に、(2)PayPayクーポンを事前に獲得し、(3)対象店舗にてPayPayで決済・購入することで、決済額の最大5%相当のPayPayポイント付与に加え、銀だこスタンプカードのスタンプも3倍獲得できる。