ルピシアは3月6日、30種のティーバッグが楽しめる「ブック オブ ティー・アンポーズ」(4,000円)を全国の書店およびルピシアの店舗と通信販売で発売する。1月20日より予約受付を開始した。

「ブック オブ ティー・アンポーズ」(4,000円)

「ブック オブ ティー」は、大きな本をイメージした特製ボックスにティーバッグを詰め合わせた人気シリーズ商品。書店でも購入できる"体験するお茶の本"として話題を集め、これまでに全27作を販売してきた。

本の装丁をイメージした箱に30種のお茶が並ぶ

第28弾となる最新作は、副題に「en pause ＝ひと休み」と冠し、忙しい現代人の春に"一杯のお茶を通じた小休止"を提案する。茶道を通じて日本の美意識と精神文化を説いた「THE BOOK OF TEA」の著者、岡倉天心の思想をヒントに、日常の中でふと立ち止まってみるきっかけや、自分自身を整える豊かな時間を30種のお茶で届ける。

読みながら楽しむ「お茶の本」

30種のお茶は、ミルクティーにぴったりな紅茶やノンカフェインのハーブティーをはじめ、季節限定のお茶も含む多彩な味わいを詰め合わせた。朝・昼・夜とさまざまな時間帯のひと休みに寄り添う一杯をセレクトし、パッケージにはそれぞれのシチュエーションを切り取ったイラストを描いている。封入する小冊子には、お茶のいれ方のほか、お茶を飲みながら楽しめるショートストーリー30篇を掲載している。

ノンフレーバード紅茶として、「アッサム・カルカッタオークション」「セイロン キャンディ」「アフタヌーンティー」「グッドモーニング」「ティーブレイク」のほか、フレーバード紅茶の「ブレックファスト・アールグレイ」「グレープフルーツ」「スウィートオレンジ」「デカフェ・ホワイトラベンダー&ミント」「クッキー」「白桃ジャスミン」「メルシー ミルフォワ」「ハニーレモネード」などをラインナップ。

さらに、ノンフレーバードの緑茶・烏龍茶・玄米茶として「名間四季春」「嬉野 玉緑茶」、抹茶入り煎茶「夢がたり」、一番摘みくき茶「然らば一服」、「きらら玄米茶」や、フレーバードの緑茶・烏龍茶では「茉莉花茶」「津軽りんご」「ブラビッシモ!」も楽しめる。ノンカフェインのルイボス・ハーブティーには「ピーチメルバ」「ボンヌ シャンス!」「キケリキー!」「スウィートドリームス!」「デタント」を詰め合わせた。

30種のお茶が楽しめる

季節の贈りものにも

手軽にいれられるティーバッグで多彩なお茶を楽しめる本商品は、ギフトとしても好評を得ている。上質感のあるパッケージで、卒業・入学・就職のお祝いや、ホワイトデーや母の日など、幅広い世代への贈りものにもおすすめだという。