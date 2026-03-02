セブン‐イレブン・ジャパンは3月3日から、SNS総フォロワー数430万人以上(2026年2月時点)の人気インフルエンサー・パンナコタ氏の監修を受け、カバヤ食品が製造した新製品「激辛コーラグミ」(213.84円)を全国のセブン‐イレブンにて先行販売する。

パンナコタ氏は、食事をしている様子を撮影した「モッパン動画」で人気のインフルエンサー。「激辛・挑戦」系動画を多数配信しており、SNSの総再生数は65億回超え(2月時点)で、10〜20代のZ世代から支持を受けている。

今回発売する「激辛コーラグミ」は、そんなパンナコタ氏の代名詞でもある「激辛チャレンジ」をグミで再現した商品。2025年12月に先行販売した、りち氏監修のキュートなグミ「もちふわホイップ」に続く体験型グミ。

辛さとコーラの甘さ・爽快感を組み合わせた甘辛いバランスの激辛グミで、刺激を噛むたびに感じられる弾力食感が特長。とうがらしの香料を使用しているうえに、とうがらしの見た目を再現したフォルム。

パッケージは、パンナコタ氏の「激辛チャレンジ」の世界観を伝えるため、赤と黒を基調にしたド派手なデザインを採用している。

「激辛コーラグミ」の発売に合わせた企画動画も配信予定。