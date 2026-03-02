セブン-イレブン・ジャパンは、韓国生まれのキャラクター「エスターバニー」の描き下ろしデザインを使用したスイーツなど全8品と、おはじき風シール、シールバインダーを3月3日より全国のセブン-イレブンで順次発売する。地域により発売日は異なる。

エスターバニー

また、3月4日にはセブン-イレブン限定で「エスターバニー オリジナルシール付きお菓子」も発売する。

今回の企画は、商品のニーズが味の満足から体験や共有へと広がる中、トレンド性と商品開発力を掛け合わせた取り組みだという。「エスターバニー」の世界観をスイーツやパンで表現し、キャラクター商品を超えた価値を目指すとしている。パッケージはピンクを基調とした描き下ろしデザインを採用。春らしいいちごやさくら風味の商品を展開する。

春の彩りスイーツ・パン全8品

スプーンでチョコを割って楽しむ「パキっとティラミス いちご」(340円)は、北海道産マスカルポーネを使ったティラミスムースに果肉入りいちごソースを合わせた新感覚スイーツ。

もちっと食感のどら焼生地でいちごソースといちごミルクホイップを挟んだ「いちごミルク和むれっと」(230円)と、淡いピンク色のパンにホイップクリームとピーチソースを合わせた「ゆめかわピーチコッペ」(260円)は、春らしい色合いが特徴。

韓国で流行のウェーブトーストを参考にした「いちごホイップ&クリームチーズパン」(298円)、キャラメリゼしたデニッシュ生地に練乳バニラクリームを挟んだ「デニッシュサンド 練乳バニラクリーム」(198円)、いちごジャムとチーズクリームをサンドした「いちごジャム&チーズクリームメロンパン」(188円)は、見た目と味わいの両方を楽しめる菓子パン。

ほんのり塩味のさくらクリームと果肉入りいちごクリームを詰めた「さくら香るいちごもこ」(240円)と、いちごわらび餅にティラミスムースやいちごあんを重ねた「ティラミスわらび餅 いちご」(340円)は、和洋折衷の仕立てとなっている。

「さくら香るいちごもこ」(240円)は3月4日発売、「ティラミスわらび餅 いちご」(340円)は3月10日発売。また、「ティラミスわらび餅 いちご」(340円)は沖縄県を除く全国で販売する。

シル活アイテム

厚みのあるフレークタイプの「おはじき風シール エスターバニー ピンク/クリーム」(500円)と、シール台紙10枚とクリアポケット3枚が付属する「シールバインダーAFC エスターバニー チェック/ブルー」(1,200円)が登場。両アイテムは、3月3日から全国順次発売。沖縄のみ3月2日から発売。

「おはじき風シール エスターバニー ピンク」(500円)

「おはじき風シール エスターバニー クリーム」(500円)

「シールバインダーAFC エスターバニー チェック」(1,200円)

「シールバインダーAFC エスターバニー ブルー」(1,200円)

セブン-イレブン限定 シール付き菓子

「エスターバニー バターチーズボール」(230円)、「エスターバニー ドライストロベリー」(230円)、「エスターバニー ドライチェリー&マシュマロ」(230円)は、オリジナルシール全5種のうち1枚をランダム封入。3月4日より順次発売となる。