セブン‐イレブン・ジャパンは、冷凍食品を一度に3個(組合せ自由)購入すると200円引きになるお得なキャンペーンを、3月の毎週金・土・日曜日限定で開催する。

実施期間は、3月の毎週金・土・日曜日。対象商品は、セブンプレミアム 2個入おにぎり 鶏ごぼう(213円)や、セブンプレミアム 炒飯(149円)をはじめとする冷凍食品。