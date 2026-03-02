グローバルメイクアップブランド「KATE(ケイト)」は、日本を代表する特撮コンテンツ「仮面ライダー」、そしてファッションやカルチャーを世界へ発信するニュースメディア「WWDJAPAN」との初の共創プロジェクトを3月2日に発表した。

発表当日にはプレス試写会が開催され、KATEオリジナルのショートムービー「HENSHIN THE FIRST」に出演した天翔天音さん、そして父親の藤岡弘、さんが駆けつけた。

KATE×仮面ライダー「HENSHIN THE FIRST」プレス試写会にて、KATEブランドマネージャー 岩田有弘氏、KATEオリジナルのショートムービー「HENSHIN THE FIRST」に出演した天翔天音さん、そして父親の藤岡弘、さん

コラボテーマは「強く、美しく、HENSHIN」

本プロジェクトは、ビューティ×ヒーロー×ファッションという異なるジャンルの3者がタッグを組み、新たなカルチャーの創出を目指す。この取り組みのひとつとして、KATEオリジナルのショートムービー「HENSHIN THE FIRST」を制作。3月2日より、日本国内に加えアジア地域へ向けて公開する。

今回のコラボレーションテーマは「強く、美しく、HENSHIN」。‟欲の解放“によって自信や勇気を引き出し、外見だけでなく内面までも劇的に美しく変身させるKATEの人気リップ「リップモンスター」と、変身を通して困難に立ち向かい、自分を更新し続けてきた仮面ライダーの世界観が一体となり、新しい表現に挑んだという。

KATE×仮面ライダー「HENSHIN THE FIRST」

KATEオリジナルのショートムービー「HENSHIN THE FIRST」は、女性版仮面ライダー1号「仮面ライダーアインズ」を独自の視点で描いたオリジナルストーリーを通して、KATEが掲げる「NO MORE RULES.」の思想を映像化した作品だ。仮面ライダーがメイクアップブランドとコラボレーションした特別映像を発表するのは初の試みだという。

KATEブランドマネージャーの岩田有弘氏は、「今回、三日月ナユタ/仮面ライダーアインズを演じた天翔天音さんは、強さと透明感をあわせもつ存在で、女性版仮面ライダー1号という象徴性と新しい時代のヒロイン像で、彼女だからこそ内なる変身をリアルに描けると私たちは確信しています 」と起用に関してコメント。「KATEが支えたいのは色あせない欲望です。自分を変えたいという衝動、強くなりたいという願い、美しくありたいという本能、その背中を押す存在でありたいと、本プロジェクトが一人でも多くの人の内なる誰かの『HENSHIN』のきっかけになれば幸いです」と期待を寄せる。

天翔天音と藤岡弘、父娘で"1号ライダー"に「変身!!」

続いて、ショートムービー「HENSHIN THE FIRST」の主人公・三日月ナユタ/仮面ライダーアインズを演じた天翔天音さん、そして父親の藤岡弘、さんが登場し、トークを披露した。

ショートムービー「HENSHIN THE FIRST」の主人公・三日月ナユタ/仮面ライダーアインズを演じた天翔天音さん、そして父親の藤岡弘、さん

「仮面ライダーアインズ」は、東映特撮の公式アプリ、東映特撮ファンクラブ(TTFC)で配信中の歴代の仮面ライダーに登場した女性キャラクターたちがクロスオーバーする企画「ガールズリミックス」シリーズから誕生したオリジナルの仮面ライダー。『仮面ライダー』の主人公・本郷猛/仮面ライダー1号を演じた藤岡弘、さんの次女・天翔天音さんが演じている。なお「アインズ」はドイツ語で“1”を意味するEINSに由来し、女性版の仮面ライダー1号といえる存在だ。

「HENSHIN THE FIRST」について天翔さんは、「驚きと、未来へのワクワクを感じて胸が高鳴りました。仮面ライダーのビューティー×ヒーロー×ファッション、これからどう発信していくのか、今でもドキドキしています」と笑顔を見せた。

また、「初代1号ライダーとして、また娘の天翔天音が世界に向けて第一歩を踏み出すということで、応援を兼ねてやってまいりました」という藤岡さんは、完成した作品を見て「困難に対してひるむことなく克服すべく挑む、非常に努力家な天音らしい姿を見せてもらいました。まさしく人間は変身し続けて成長していきます」と感想を寄せた。

見どころについて聞かれると、「主人公・ナユタが誰よりも強く美しく変身したいという欲望を受け入れて、仮面ライダーアインズに変身する姿に注目してほしいです。自分との戦いを繰り返すなかで、リップモンスターを通じて内面も外面も変身していきます」と天翔さん。

ムービー冒頭では、自分を受け入れられず葛藤し、サンドバッグや壁を殴って感情をぶつけるシーンがあるが、「こういったお芝居は自分の中で初めての挑戦でした。壁を殴るシーンでは、ナユタになりきって自分自身の受け入れられない感情をぶつけたんですが、手にあざができちゃいました」と撮影時のエピソードも明かした。

「『お父さんやっちゃった』『そのうち治るよ』というやり取りもしました。自分の気持ちが画面にちゃんと現れてましたね」と当時を振り返る藤岡さん。「私も現場にいたんですが、心配な気持ちとともに、小さいころから『逃げるな、諦めるな、動ずるな』と教え続けてきました。またお父さん言ってる、と言われますが(笑)。痛みや失敗を経験しながら人間は成長して学んでいきます。これからもっと経験してほしいです」。

続いて、天翔さんがリップモンスターを塗り、藤岡さんの「強く、美しく、HENSHIN」の掛け声で仮面ライダーアインズに変身するシーンも再現された。

さらにはサプライズとして、天翔さんと藤岡さんが親子で変身ポーズをする貴重な場面も。プレスからも拍手が沸いた。

最後に、「55年前に初めて初代仮面ライダーとして本郷猛を演じさせてもらったことを思い出しました。自分の娘が女性版仮面ライダー1号になり、一緒に変身し、彼女の第一歩を応援できました。『仮面ライダー』が皆さんに愛されてこうして続いていることに、心から感謝しています。日本の世界の未来を背負う子どもたちに夢や感動、勇気や希望や幸せ、喜びを与えていくことを自分の娘が継いでくれるのは嬉しい限りです。奇跡のような場をいただきありがとうございます」と藤岡さんは締めくくった。

天翔さんは「『HENSHIN THE FIRST』という、素晴らしい機会に仮面ライダーアインズとして主演を演じさせていただき、感謝の気持ちでいっぱいです。新しい一歩を踏み出す勇気になるような作品ですし、リップモンスターを塗って、強く美しく、誰かの背中を押せるような発表になっていたらと思います」と笑顔を見せた。

KATEオリジナルのショートムービー「HENSHIN THE FIRST」は、現在YouTubeで公開中、また、ファッションによるビジュアルを追求した「WWDJAPAN」とともにコラボした「HENSHIN THE FIRST Fashion Side Story with WWDJAPAN」も近日公開予定だ。