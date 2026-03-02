ジェラードンとネルソンズによるユニットライブ『ジェネレーソンズ全国ツアー2026』が、3月27日の東京・六本木公演を皮切りに、宮城、沖縄、北海道、山口、宮崎、愛知、大阪、島根、そしてファイナルとなる東京・有楽町公演まで、全国10都市で開催される。ライブの開催を前に、ジェラードン(アタック西本、かみちぃ)とネルソンズ(和田まんじゅう、青山フォール勝ち、岸健之助)が取材に応じた。

『水曜日のダウンタウン』のプロポーズドッキリが話題に

――2月25日放送のバラエティー番組『水曜日のダウンタウン』(TBS系)でのプロポーズが大きな反響を呼びました。改めて、ご結婚おめでとうございます!

青山:ありがとうございます!

――放送後の反響はいかがですか?

青山:ネットではみんな祝福してくれるんですけど、特に劇場でそれを感じることはあまりないです(笑)。ネットで見る反応と普段対面する人たちとの温度差を感じてはいるんですけど……ぜひ足を運んで祝福しにきてもらいたいですね。エゴサして見る反応を劇場であまり感じられないという不思議な状況。そこに困惑してる状態です。なので、全国ツアーは祝福モードでやっていただけると(笑)。

――青山さんご本人はこのようにおっしゃっていますが、相方から見て、いかがですか?

岸:今のインタビューもそうですけど、「我が我が」って感じだから(笑)。

まんじゅう:こういうところだと思います(笑)。

岸:祝福してくれてる人も絶対にいますからね。その人に「私、言ったのに!」と思わせちゃうという(笑)。

西本:じゃあ、ご祝儀代わりに(ツアーの)グッズを……。

一同:(笑)。

――青山さんはやはり直接お祝いを言ってほしい。

青山:はい。それを言われたくて、全国を回るっていうのもあるんで。ネタ中にも「おめでとうございます」と言ってもらっても(笑)。

『マルコポロリ!』のことは「ちょっとあんまり覚えてない」

――『水曜日のダウンタウン』の放送前、バラエティ番組『マルコポロリ!』(カンテレ)の青山さん特集回もお笑いファンの間で話題になりました。

青山:『マルコポロリ!』? すみません、ちょっとあんまり覚えてないです。

一同:(笑)。

――記憶にあまりないんですね(笑)。

青山:正直、僕もどうしたらいいか分からなくて(笑)。(『マルコポロリ!』で)変なところをピックアップされたり、(『水曜日のダウンタウン』で)プロポーズを見せたりとか、場所によって言われることが違うので……今もですけど、ずっとフワフワしてて、まだ何も定まってない。「おめでとう」と言われても、素直に喜べない自分もいたり。

まんじゅう:いや、喜べよ!

青山:「ありがとうございます!」って言いながら、自分の中で「あっ、イジられてるのかな?」とか思ったり。(地元の)島根公演までにはスタンスを決めたいと思います。

岸:島根公演までって、6月28日だよ(笑)。