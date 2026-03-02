3月に入り、少しずつ暖かい日も増えてきました。2月26日のウェザーマップ社の発表によれば、今年の桜の開花予想は東日本を中心にかなり早めで、全国で最初の開花は東京で3月16日頃だそうです。お気に入りのスイーツ片手に、近くの公園などでお花見などもいいですね。

2026年3月の新作5品まとめ(3月3日発売予定)

本記事では、ファミリーマートで3月3日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介しています。

ファミリーマート2026年3月のスイーツ新商品まとめ

つぶあんをたっぷり包んだデニッシュ、「ブラックサンダー」とコラボしたチョコクッキーサンド、ロングセラー商品「バニラヨーグルト」とコラボした2個入のワッフル、"天使"のようなふんわり食感が楽しめるチーズケーキ、シチリア産レモン果汁使用のレアチーズなど、多数ラインナップ。気になる品があるか、ぜひチェックしてみてくださいね。

「たっぷりつぶあんデニッシュ」(128円)

価格 : 128円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

たっぷりのつぶあんが味わえるデニッシュ。デニッシュ生地に、つぶあんをたっぷり包んで焼き上げました。

「大阪ブラックサンダー チョコクッキーサンド（キャラメル）」(268円)

価格 : 268円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

衝撃ザクザク食感！大人気「ブラックサンダー」コラボフェア関連商品。2025年の発売時に人気を博した「ザクザクチョコクッキーサンド」を、大阪ブラックサンダーのコテコテな味わいで表現しました。チョコとキャラメルの相性を楽しむザクザク食感が特徴です。

［数量限定］

なお、「ファミマ × ブラックサンダー」コラボ・アイテムはほかに、「ブラックサンダーメロンパン」(198円)、「ブラックサンダー モチザクチョコクレープ」(268円)、「赤城 たべる牧場大阪ブラックサンダーキャラメル味」(348円)など、シリーズ史上最多の全11種類を用意しています。

「バニラヨーグルトクリーム味 ワッフル」(248円)

価格 : 248円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州

ヨーグルトのロングセラー商品「バニラヨーグルト」とコラボした、2個入のワッフルです。

［ファミリーマート限定］

「天使のチーズケーキ」(250円)

価格 : 250円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

ふんわり食感が楽しめるチーズケーキ。チーズ入りのカスタードクリームにスポンジ生地と生クリームを加えたチーズムースを重ね、ふんわりとしたスポンジクラムをトッピングしました。

「クリーミーレアチーズ」(205円)

価格 : 205円

発売地域：北海道、東北、関東、東海、北陸、関西、中国・四国、九州、沖縄

シチリア産レモン果汁を使用した、クリーミーな味わいのレアチーズです。

［ファミリーマート限定］

まとめ

3月3日発売の新商品は、つぶあんをたっぷり包んで焼き上げた「たっぷりつぶあんデニッシュ」、チョコとキャラメルの相性を楽しめる「大阪ブラックサンダー チョコクッキーサンド（キャラメル）」、ロングセラー商品「バニラヨーグルト」とコラボした「バニラヨーグルトクリーム味 ワッフル」、ふんわり食感が特徴の「天使のチーズケーキ」、クリーミーな味わいの「クリーミーレアチーズ」などがラインナップ。

みなさんももし気になる商品があればぜひ、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか。