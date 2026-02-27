昨年「ブラックサンダー祭り」と騒いだのが、もう遠い昔のようだ。しかも、今年はその上をいく。全10種類でも驚いたのに、今回はシリーズ史上最多の11種類をラインナップするというのだ。やっぱりすげぇぜ、ファミリーマートはッ!

ということで、今季もやってきたファミマ&ブラックサンダーのコラボフェアをひと足先に堪能してみたので、その魅力をギュギュッと凝縮してお伝えしよう。

ファミマのコラボフェア"ご当地サンダー"を実食!

ウマさも人気もイナズマ級。チョコレート市場売上個数No.1を誇るブラックサンダーとファミリーマートのコラボが、この春さらに進化する。

これまで4種→7種→10種と拡大してきたラインアップは、ついに11種類へ突入。デザートやパン、焼き菓子、アイスに加え、北海道・京都・大阪の"ご当地サンダー"をイメージした新顔まで揃う。もはやフェアというより宴。全国の雷神たちの懇親会(?)である。

ということで今回は、"ご当地サンダー"にフォーカスして試食レポートをお届けしたい。

「白いブラックサンダー クッキー&クリームシュー」

「白いブラックサンダー クッキー&クリームシュー」(238円) パッケージ

まずはこちら、レペゼンは北海道の「白いブラックサンダー クッキー&クリームシュー」(238円)。パッケージから取り出してみると、こんな感じ。

ふむ。オーバースローで投げつけられたら普通にダメージを負いそうなイカつさである。中身のほうもクリームがぎっしり詰まっていて美味そう! どれどれ、さっそくいただきますか。ガブッ……。

「白いブラックサンダー クッキー&クリームシュー」 断面

おっ! おほほほほ〜〜〜う!!!! キタキタキタ〜! うっめぇ〜! 北海道牛乳を使用したというバニラクリームはミルキー&クリーミーで激ウマ! 中にはチョコクランチも混ざっていて贅沢感もある。

で、やっぱりココアクッキー生地がめっちゃくちゃゴツい! ブラックサンダーらしいザクザクしたダイナミックな食感が存分に味わえるし、これがバニラクリームと混じり合っていくことで「白いブラックサンダー」らしい味わいを楽しめる。

今ではすっかり定番となった北海道土産を、まさかシュークリームに落とし込むとは……いやはや、さすがです。これはいい。これはいいぞ……。日本中のシュークリームの生地をすべてこれにしてほしいくらい、しっかりハマっている。

「白いブラックサンダー チョコクッキー」

「白いブラックサンダー チョコクッキー」(248円) パッケージ

お次もレペゼン北海道「白いブラックサンダー チョコクッキー」(248円)。中身を見てみると……おおっ、デカッ! 結構な大きさだぞ。

それではさっそくいただきましょう!

「白いブラックサンダー チョコクッキー」 断面

ウッッッッマッ!!!!!! チョコチップとココアビスケットはザックザクというか、もはやガッチガチというか、完全にバッキバキ! 歯で噛んでいるというより、顎で噛み砕いている感覚に近い。この食感は最高……。端正なビジュアルをしてるけど、「ブラックサンダーの一番硬い部分だけを集めてみました」みたいな感じで、硬い拳を次々に繰り出してくる、力自慢のインファイターといった印象だ。

チョコレートの味わいとしてはカカオの苦みが効いたビターな風味なんだけど、コーティングされたホワイトチョコのまろやかな甘みと非常によくマッチしている。甘みも全然くどくなく、ちょうどいい感じ!

「京都ブラックサンダー 宇治抹茶のガトーショコラ」

「京都ブラックサンダー 宇治抹茶のガトーショコラ」(258円) パッケージ

北海道の次は、一気に京都まで移動。「京都ブラックサンダー 宇治抹茶のガトーショコラ」(258円)である。……あっ! ちょうど先日、お土産でもらった「京都ブラックサンダー」食べたところだわ。茶葉の味わいが濃厚でめちゃくちゃウマかったな〜。

ビジュアルもどこかきらびやかというか、どことなく日本庭園のような風流な感じがする気が……。それではひと口、いただきます。

「京都ブラックサンダー 宇治抹茶のガトーショコラ」 断面

うわっ、濃厚〜……!!!! ガトーショコラ生地はしっとりしていてなめらか。抹茶チョコソースは宇治抹茶の爽やかな苦みがしっかり再現されていて本格的で、全体的にめちゃくちゃ上品で高貴な印象だ。これはめちゃくちゃクオリティ高いぞ……。ブラックサンダーらしいココアクランブルのザクザク感もいいアクセントになっているが、変に出しゃばるわけではなく、全体として見事な一体感を織りなしている。これはちょっとバズる予感がするな〜。

「大阪ブラックサンダー ザクザクチョコクッキーサンド(キャラメル)」

「大阪ブラックサンダー ザクザクチョコクッキーサンド(キャラメル)」(268円) パッケージ

京都に続き、お隣の大阪。昨年人気だった「ザクザクチョコクッキーサンド」を、大阪ブラックサンダーのコテコテな味わいで表現したという一品「大阪ブラックサンダー ザクザクチョコクッキーサンド(キャラメル)」(268円)だ。

実際に食べてみると……

「大阪ブラックサンダー ザクザクチョコクッキーサンド(キャラメル)」 断面

ヤバい、これ! めちゃくちゃ濃厚! キャラメルの風味がめちゃくちゃ効いていてウマ〜〜〜ッッッ!!!

そもそも「大阪ブラックサンダー」とは、ブラックサンダーらしい食べ応えやザクザク感に加え、キャラメルパウダーを練りこんだチョコレートをコーティングしたもの。この「大阪ブラックサンダー ザクザクチョコクッキーサンド」は、まさにそれをうまくクッキーサンドに落とし込んだわけだが、そのキャラメルという個性の活かし方が抜群に上手い。チョコとキャラメルクリームの好相性を自然な形で楽しめるようになっている。もちろん、ブラックサンダーらしいザクザク食感も健在。食べ応え、最高!

「たべる牧場大阪ブラックサンダーキャラメル味」

「たべる牧場大阪ブラックサンダーキャラメル味」(348円) パッケージ

ラストもレペゼン大阪「たべる牧場大阪ブラックサンダーキャラメル味」(348円)。今回紹介するなかでは、初めてのアイスジャンルである。

実際に食べてみてまず真っ先に感じるのが、上部のミルクアイス部分がめちゃくちゃ牛乳感あってウマいということ。フレッシュでミルキーでめちゃくちゃウマいんですけど!? 冷凍だからか、ココアクッキーのザクザク食感も一層際立っているように感じる。

「たべる牧場大阪ブラックサンダーキャラメル味」 断面

下部のキャラメルアイスも濃厚でウマい! キャラメルの香ばしさと甘みがミルクアイスとベストマッチしているので、ブラックサンダーのザクザク要素が仮になかったとしても高クオリティのアイスとして人気が出るだろうな〜とも思う。これから暖かくなってくるだろうし、これは定期的に食べたくなりそうだ。

以上、ご当地サンダー実食レポをお届けした。北海道のまろやかさ、京都の奥深さ、大阪のパンチ力。土地の個性をまといながら、最後はきっちり"ザクザクの快感"に回収してくるあたり、なんともニクいじゃないの。イナズマの再来、全身で受け止めよう。