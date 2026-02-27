ファミリーマートは3月3日、「大きなおむすび」シリーズ3種類を発売する。あわせて、定番の手巻・直巻おむすび6種類を期間限定で具材を増量し、合計9種類のおむすびを展開する「新生、おむすびJAPAN。」キャンペーンを全国のファミリーマートで実施する。

「大きなおむすび」に新商品

大きなおむすびは、通常の手巻おむすびの約1.5倍というボリュームから、「1個で満足したい」というニーズに応えるシリーズ。お米の間に空気を抱かせるよう優しく成型することで、ふっくらとした食感を実現する「ふわうま製法」を採用している。成型時の圧力を細かく調整することで、ボリュームのあるおむすびでも、口の中でほどけるような食感を楽しめるようになった。今回新たに「明太子と鮭マヨネーズ」(345円)、「マヨたま肉そぼろ」(345円)、「昆布とツナマヨネーズ」(320円)が登場する。

明太子と鮭マヨネーズは、鮭マヨネーズに鮭だしを加え、深みのある味わいに仕上げた。ピリッと辛い明太子のアクセントが、鮭マヨネーズのコクと相性抜群だという。

マヨたま肉そぼろは、だしをきかせた醤油ベースのタレで炊き上げたごはんに、半分にカットした煮たまごと肉そぼろマヨネーズを合わせ、煮たまごの旨みを引き立てた。

昆布とツナマヨネーズは、甘辛い昆布佃煮に、まぐろとカツオの旨み効いたツナマヨネーズがジューシーな一品。今回、中の具材をそれぞれ増やすことで、より満足感のある食べ応えにリニューアルしている。

中具約1.5倍増量を3週連続で展開

定番おむすびの中具を値段そのまま約1.5倍(具材規格重量比)に増量する。

第1弾(3月3日～3月9日)の対象商品は「手巻 シーチキンマヨネーズ」(198円)と「手巻 真昆布」(198円)。第2弾(3月10日～3月16日)は「直巻 明太子マヨネーズ」(198円)と「直巻 焼しゃけ」(198円)。第3弾(3月17日～3月23日)は「手巻 紅しゃけ」(235円)と「手巻 辛子明太子」(235円)の具材が増量される。

大谷翔平選手の新CMを公開

2025年2月の"おむすびアンバサダー"就任以来、おむすびの魅力を世界へ発信し続けている大谷翔平選手。「新生、おむすびJAPAN。」の幕開けを象徴する新ビジュアルおよび新CMが公開される。

3月3日放映の新CMでは、大谷選手の圧倒的な存在感とともに、おむすびの魅力をダイナミックに表現した。

おむすび2個買うごとに45円引き

昨今の物価高騰により生活防衛意識が高まるなか、「おトクが、止まらない45周年大感謝祭」と題して、おむすびをおトクに楽しめるセールを展開する。

創立45周年にちなみ、期間中おむすびを2個買うごとに合計価格から45円引きになるセールを実施する。一例として、中具増量商品の手巻 シーチキンマヨネーズと手巻 真昆布を2個購入の場合、通常396円のところ、351円で購入できる。実施期間は3月3日～3月9日まで。

おむすびと「ファミチキ」とのセット割引を実施する。ファミチキ(骨なし)・ファミチキレッドいずれか1個と、「おむすび全品」いずれか1個をセットで買うごとに合計価格から100円引きとなる。実施期間は3月10日～3月23日まで。