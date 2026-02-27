＜応募〆: 2026/3/13＞【3名様】肩こり・腰痛にしっかり効く！ドイツ生まれ「クナイプ グーテエアホールング バスソルト ジュニパー＆アルニカの香り【医薬部外品】」をプレゼント
「クナイプ」×「マイナビニュース」読者プレゼント企画
2025年に⽇本上陸40周年を迎えたハーバルブランド「クナイプ」から、肩こり・腰痛・疲労回復に効く医薬部外品バスソルトが昨年パワーアップリニューアル！
天然ハーブのジュニパーとアルニカを配合した「クナイプ グーテエアホールング バスソルト ジュニパー＆アルニカの香り【医薬部外品】」を、読者の皆さまにセットでプレゼントします。
■“ドイツのくすり湯”でリカバリーバスタイム
肩こり・腰痛・疲労回復など、現代人が抱える悩みに寄り添う「クナイプ」のバスソルト。
天然岩塩とハーブの精油を使用し、温浴効果を高めることで、心と体を癒す本格的なバスタイムを提供します。
■2つの天然ハーブでしっかりケア
・ジュニパー（香料中に配合）：テルペン系のすっきりとした香りで、古代ローマでも使われていた伝統ハーブ。
・アルニカ（保湿成分）：肩や腰のマッサージケアにも用いられ、スポーツ選手にも愛されるハーブ。
■おすすめの入浴方法
38〜40度のぬるま湯で10〜15分、肩までつかる全身浴がおすすめ。
静水圧・浮力・温熱作用で、血行促進＆リラックス効果が期待できます。
■マイナビニュース読者向けにも特別プレゼント企画を実施
今回、読者の皆さまに「クナイプ グーテエアホールング バスソルト ジュニパー＆アルニカの香り【医薬部外品】」セットを3名様にプレゼント！
この機会に、ドイツ生まれの“くすり湯”として親しまれてきたクナイプのバスソルトで、肩こり・腰痛・疲労回復にしっかり効くリカバリーバスタイムをぜひお試しください。
プレゼント内容
|商品名
|
クナイプ グーテエアホールング バスソルト ジュニパー＆アルニカの香り【医薬部外品】
|人数
|3名様
|価格
|2,860円（税込み）
|商品詳細
|850g ×1
|キャンペーン名
|
「2026マイナビニュース読者プレゼント2月第2弾」
※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。
1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。
応募資格
マイナビニュース・ウーマン会員
未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。
抽選対象
下記2点の条件を満たした方
①回答対象アンケートへの回答
応募期間中(～2026/3/13)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方
※アンケートは こちらから
|※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい
②提携アンケート参加の同意
会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。
※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です
※応募期間中(～2026/3/13)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください
応募締め切り
2026年3月13日(金) 23:59まで
商品に関するお問い合わせ
プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ
※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。
(提供：株式会社クナイプジャパン)