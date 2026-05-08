＜応募〆: 2026/5/22＞【3名様】リサイクル素材で作られたやさしいペットトイ 「コンスタンティン ペットトイ」をプレゼント

「コンスタンティン ペットトイ」プレゼント企画

愛犬との時間をもっと楽しく、そして環境にもやさしく。

イギリスで人気のエネルギー企業「オクトパスエナジー」の公式キャラクター「コンスタンティン」をモチーフにした、ペット用おもちゃ「コンスタンティン ペットトイ」が、日本でも発売されました。

オクトパスエナジー公式オンラインショップ「Shoptopus（ショプトパス）」で取り扱われているアイテム。

ペットとの暮らしに寄り添いながら、社会や環境への配慮も大切にした取り組みから生まれたペットトイです。

■100％リサイクル素材を使用したペットトイ

「コンスタンティン ペットトイ」は、生地・詰め物ともにペットボトル由来のリサイクル素材を100％使用しています。

環境負荷を抑えた素材選びにより、日常的に使うアイテムとして、安心して取り入れやすいのが特長です。

やわらかな触り心地で、犬はもちろん、猫のおもちゃとしても使用できます。

■遊びながら社会貢献につながる仕組み

「Shoptopus」は、営利を目的としない公式ショップとして運営されており、 グッズ販売による収益は、支援を必要としている方々を支える基金や、より良い社会をつくるための活動へ全額寄付されています。

「コンスタンティン ペットトイ」も、その理念のもとで販売されているアイテム。

ペットとの遊び時間が、社会貢献にもつながる仕組みになっています。

■オクトパスエナジー公式キャラクター「コンスタンティン」

「コンスタンティン」は、オクトパスエナジーの公式キャラクターであるピンク色のタコ。

柔軟に変化に対応しながら、人と人とのつながりを大切にする存在として、タコをモチーフに生まれました。

一見かわいらしい見た目ながら、力強さも感じさせるキャラクターで、その世界観がペットトイにも反映されています。

■インテリアとしても取り入れやすいデザイン

ペット用のおもちゃとしてだけでなく、自宅に置いておけるサイズ感とデザイン性も魅力のひとつ。

お部屋の中でさりげなく存在感を放ち、インテリアアイテムとして取り入れることもできます。

■マイナビニュース読者向け特別プレゼント 今回はマイナビニュース読者の皆さまへ、タコの「コンスタンティン ペットトイ」を3名様にプレゼント。

環境に配慮した素材で作られた、やさしいペットトイを、ぜひこの機会に愛犬・愛猫との暮らしに取り入れてみてください。

プレゼント内容

商品名 コンスタンティン ペットトイ

人数 3名様 価格 1,500円（税込み） 商品詳細 素材：100% リサイクルボトル

サイズ：高さ15cm x 幅14cm x 奥行き14cm キャンペーン名 「2026マイナビニュース読者プレゼント5月第1弾」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

同じキャンペーンの賞品は、記事下部の 「関連記事」 にてご確認いただけます。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。

抽選対象

下記2点の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2026/5/22)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※アンケートは こちらから

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

②提携アンケート参加の同意

会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。

※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です

※応募期間中(～2026/5/22)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください



応募締め切り

2026年5月22日(金) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

Shoptopus お問い合わせ窓口

プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ

こちらのフォームよりお問い合わせください。

※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。

読者プレゼントへの掲載はこちらよりお問い合わせください。

(提供：TGオクトパスエナジー株式会社)